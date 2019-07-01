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Минфин заявил о необходимости жестко ограничивать потребкредитование

Ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная, его нужно жестко ограничивать. Об этом журналистам заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

По словам замминистра, на рынке потребкредитования есть признаки пузыря. Долговая нагрузка населения находится на критическом уровне. ЦБ работает над этой проблемой, отметил Моисеев, но необходимо проверить, достаточно или нет.

Представители правительства и ЦБ все чаще обращают внимание на проблему высоких темпов роста потребкредитования. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что это оказывает негативное влияние на реальные располагаемые доходы населения.

Проблема потребкредитования вызвала споры между Минэкономразвития и ЦБ. На Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин назвал неконтролируемый рост потребкредитования одним из основных рисков для российской экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила ему, что ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны. Позже ЦБ и Минэкономразвития поспорили о вкладе потребкредитования в рост российской экономики.

Для охлаждения рынка потребкредитования ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита. С 1 октября регулятор будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки заемщика. В мае первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин признал, что пока меры регулятора не привели к заметному сокращению годовых темпов роста потребкредитования.