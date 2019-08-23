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США оштрафовали Deutsche Bank за прием на работу россиян по просьбе родственников

Deutsche Bank согласился выплатить более $16 млн штрафа из-за обвинений в том, что он для своей выгоды нанимал родственников зарубежных чиновников, в частности российских. Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным регулятора, нарушения, имевшие место в России, происходили в период с 2009 по 2012 г. и предпринимались для того, чтобы получить деловые или иные выгоды. Нанятые российские сотрудники иногда были неквалифицированными, подчеркивает SEC. В некоторых случаях неквалифицированных россиян нанимали и в лондонский офис банка.

Регулятор приводит в качестве примера неназванного заместителя министра в российском правительстве. В 2009 г. он попросил руководителя офиса Deutsche Bank в России нанять его дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Как подчеркивает SEC, руководитель российского офиса с энтузиазмом поддержал эту идею в разговоре с лондонскими коллегами: «Мы должны сделать это! Мы должны взять ее в Лондон, поскольку держать ее в Москве – это НЕ политически корректно» (сохранен стиль оформления этой фразы, который приводит SEC). После этого дочь чиновника временно взяли в московский офис, чтобы затем перевести ее на постоянную работу в Лондон.

Так же произошло и с сыном неназванного топ-менеджера российской государственной компании, рассказывает SEC: он был временно принят в московский офис, а затем переведен в лондонский. Его уволили спустя два месяца, в частности из-за того, что он не приходил на работу, сообщает регулятор.

Такие же практики Deutsche Bank, по данным SEC, предпринимал и в отношении граждан Китая. Таким образом, кредитная организация нарушала законы США о коррупции и незаконно обогатилась на сумму $10,7 млн, пришла к выводу SEC.

Банк не отрицал, но и не признавал выводы, сделанные SEC, отмечает регулятор. «Deutsche Bank оказал значительное содействие SEC в расследовании и принял многочисленные меры, чтобы исправить положение и улучшить практики найма сотрудников», – сказал Reuters представитель кредитной организации.