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ЦБ может запустить Систему быстрых платежей за пределами России

Центробанк рассматривает возможность запуска Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

В нескольких банках утверждают, что представители ЦБ уже подбирают участников для пилотного проекта, отмечает газета. Точные сроки реализации пока неизвестны. Однако один из источников «Коммерсанта» утверждает, что это – перспектива 2020 г.

«Мы рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в первую очередь стран ЕАЭС», – отметили в ЦБ. Однако детали раскрывать не стали.

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. К ней уже подключены ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».

В ЕАЭС входит пять стран. Помимо России, это Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.