Baring Vostok не смог оспорить передачу 10% акций «Восточного» Аветисяну
Шестой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда о передаче инвестфондом Baring Vostok 9,99% акций банка «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна, говорится в материалах суда.
Представитель «Финвижн» заявил, что компания удовлетворена решением суда и считает, что оно ставит окончательную точку в этом вопросе. Теперь холдинг планирует сосредоточиться на развитии «Восточного».
Арбитражный суд Амурской области в июне обязал Evison, кипрскую структуру инвестфонда Baring Vostok, немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций банка «Восточный» и передать их «Финвижн». Evison отказалась исполнять этот опцион еще в 2017 г., объяснив это тем, что перед объединением «Восточного» с «Юниаструм банком» из последнего были выведены активы.
До решения суда Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн» – 32%. Исполнение опциона увеличило долю Аветисяна и его двух партнеров – Шерзода Юсупова и Юрия Данилова – с 40,2% до контрольной.