Предправления «ФК Открытие» призвал снизить налоги в России
Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает необходимым снизить налоги в России. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». «Деньги в России есть. И деньги лучше отдать людям и бизнесу, они лучше распорядятся ими, чем государство», – сказал Задорнов. По его мнению, государству всегда требуются деньги, но оно не самый лучший распределитель денег. Когда государство не может эффективно потратить собранные деньги, в России возникают «гигантские проекты, куда эти деньги будут закопаны», пояснил Задорнов.
«Появляются самые фантастические проекты, некоторые оживают со времен Иосифа Виссарионовича Сталина, какие-то недостроенные вещи. Конечно, территория России большая, в ней закопать можно сколько угодно денег», – сказал предправления банка. По его мнению, на фоне реализации нацпроектов «ситуация может двинуться в не самое лучшее распределение НДС». По словам Задорнова, в этой ситуации лучше снизить налоги и оставить деньги тем, кто их зарабатывает, – «бизнесу или людям». «Как правило, коллективный разум-то поумнее, чем разум государственный», – заключил Задорнов.
В конце июня «Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса ради увеличения вклада туристической отрасли в ВВП России с нынешних 3,5 до 10%, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое общественная организация направила в Минэкономразвития.