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Предправления «ФК Открытие» призвал снизить налоги в России

Ведомости
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Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает необходимым снизить налоги в России. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». «Деньги в России есть. И деньги лучше отдать людям и бизнесу, они лучше распорядятся ими, чем государство», – сказал Задорнов. По его мнению, государству всегда требуются деньги, но оно не самый лучший распределитель денег. Когда государство не может эффективно потратить собранные деньги, в России возникают «гигантские проекты, куда эти деньги будут закопаны», пояснил Задорнов.

«Появляются самые фантастические проекты, некоторые оживают со времен Иосифа Виссарионовича Сталина, какие-то недостроенные вещи. Конечно, территория России большая, в ней закопать можно сколько угодно денег», – сказал предправления банка. По его мнению, на фоне реализации нацпроектов «ситуация может двинуться в не самое лучшее распределение НДС». По словам Задорнова, в этой ситуации лучше снизить налоги и оставить деньги тем, кто их зарабатывает, – «бизнесу или людям». «Как правило, коллективный разум-то поумнее, чем разум государственный», – заключил Задорнов.

В конце июня «Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса ради увеличения вклада туристической отрасли в ВВП России с нынешних 3,5 до 10%, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое общественная организация направила в Минэкономразвития.

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Экономика
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Росстат впервые за два года зафиксировал месячную дефляцию

Ведомости
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В августе месячная дефляция в России составила 0,2%, говорится в сообщении Росстата. Такой показатель зафиксирован впервые с сентября 2017 г., тогда месячная дефляция была на уровне 0,15%. «В августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 102,4%», – отмечается в сообщении ведомства.

В августе в 63 российских субъектах (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1–0,8%. Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Тверской области – на 0,8%, Чувашской Республике и Тульской области – на 0,7%. В свою очередь, в девяти субъектах произошел прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметно повышение цен в Хабаровском крае – на 0,4%. В Москве потребительские цены снизились в августе на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,6% (с начала года товары и услуги подорожали на 2,7 и 2,4% соответственно).

В августе наблюдалось сезонное снижение цен на овощи и фрукты. В частности, цены на помидоры снизились на 24,9%, картофель подешевел на 22,4%, морковь – на 22,2%, лук – на 20,7%, свекла – на 16,7%, огурцы – на 12,1%. При этом Росстат отметил рост цен на куриные яйца в 72 российских регионах, в 20 из них цены выросли более чем на 10%. Авиаперелеты эконом-классом в августе подорожали на 3,8%.

Ранее Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции на текущий год до 3,8%.

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Финансы
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ThyssenKrupp исключат из немецкого фондового индекса Dax

Ведомости
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Промышленный конгломерат ThyssenKrupp в этом месяце будет исключен из немецкого индекса Dax, сообщает Financial Times. За последний год акции компании подешевели почти вдвое из-за неудовлетворительных финансовых результатов. Поэтому с 23 сентября ThyssenKrupp будет включен в индекс Mdax для менее крупных компаний. Его место в Dax займет мюнхенская компания MTU Aero Engines, выпускающая комплектующие для самолетов.

В индекс Dax входят 30 крупнейших компаний Германии, чьи акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Компания Thyssen входила в него с момента его создания в 1988 г. После ее слияния с Krupp в 1999 г. в индекс была включена объединенная компания.

Гендиректор ThyssenKrupp Гвидо Керкхофф «разочарован» исключением компании из индекса. Однако, учитывая ее нынешние финансовые результаты, он считает это событие «логичным». Теперь нужно сосредоточиться на будущем и вернуть доверие инвесторов, сказал Керкхофф.

В этом году ThyssenKrupp хотела осуществить слияние с индийской металлургической компанией Tata Steel и затем разделиться на две части. Но Еврокомиссия в июне заблокировала эту сделку из антимонопольных соображений. Сейчас ThyssenKrupp думает о продаже или выводе на биржу подразделения по производству лифтов, чтобы упростить структуру своего бизнеса.

Последней компанией, исключенной из индекса Dax, был Commerzbank. Это произошло в сентябре 2018 г.

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Политика
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что предлагал президенту США Дональду Трампу купить российское гиперзвуковое оружие. По его словам, это произошло на встрече сторон в Осаке, где обсуждались общие договоренности о современном российском оружии. В частности, речь шла о гиперзвуковых ударных ракетных комплексах, которых, по словам Путина, пока нет ни у одной страны мира.

«Я Дональду [Трампу] сказал: Хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут», – сказал Путин. Он добавил, что Россия готова к диалогу по этому вопросу, однако «внятного» ответа от Вашингтона пока нет.

15 августа советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что при разработке гиперзвукового оружия Россия использует украденные у США технологии. Это произошло после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел во время испытаний 8 августа. В результате ЧП пять человек погибли, еще трое получили травмы. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter заявил, что «Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России». По его словам, у США есть подобные, «но более продвинутые технологии». После взрыва радиационный уровень в Северодвинске оказался в 4–16 раз выше нормы.

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Политика
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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

Ведомости
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На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. «Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол», – уточнил источник, добавив, что вертолет принадлежит одной из силовых структур.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах региона сообщил, что Ми-8 упал недалеко от населенного пункта Соколовый. «Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся», – заявил «Интерфаксу» осведомленный источник. По информации «Интерфакса», несколько человек удалось спасти.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, речь идет о вертолете Ми-8 ВКС. Он совершил аварийную посадку в районе аэродрома «Сокол», информация о пострадавших уточняется, добавил источник.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Экипаж вертолета не пострадал, передает ТАСС. По информации «РИА Новости», причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси.

Ранее, 4 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Находившиеся на борту двое летчиков погибли. Су-25УБ упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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Политика
Новости

Брат Бориса Джонсона уходит из политики из-за «неразрешимых противоречий»

Ведомости
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Джо Джонсон, младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объявил об уходе из правительства и парламента. «В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами – это неразрешимое противоречие, и пришло время другим занять мое место в парламенте и правительстве», – написал он в Twitter.

Джо Джонсон был членом парламента от консервативной партии с 2010 г. Он также работал в трех правительствах – Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона. Он занимал должность так называемого младшего министра (в британском правительстве – обычно заместитель министра или руководитель ведомства в рамках министерства) в министерствах, связанных с образованием и транспортом. В 2017 г. он провел через парламент законопроект «О высшем образовании и научных исследованиях», который журнал Times Higher Education назвал самым значимым законом в этой области за последние четверть века.

В ноябре 2018 г. Джо Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с планом тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Он выступал за проведение второго референдума по Brexit с возможностью остаться в ЕС.

Из-за решения покинуть союз Великобритания оказалась «на пороге крупнейшего кризиса» со времен Второй мировой войны, заявил тогда Джо Джонсон, а то, что предлагается, «совершенно не похоже на то, что обещалось». Интересно, что в мае один британец подал в суд на Бориса Джонсона, обвинив его в должностном преступлении из-за «безответственных и нечестных обещаний», которые тот давал перед референдумом по Brexit.

В июле 2019 г. Джо Джонсон снова был назначен младшим министром в министерствах образования и по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Эти должности он теперь и оставил.

Число тем или иным образом покинувших консервативную партию на этой неделе превысило 20 человек. Во вторник депутат Филлип Ли перешел к либерал-демократам, из-за чего консерваторы лишились большинства в палате общин. В тот же день 21 консерватор проголосовал за подготовку законопроекта об отсрочке выхода из ЕС, назначенного на 31 октября, после чего Борис Джонсон исключил их из партии. В четверг бывший председатель консервативной партии Кэролайн Спелман заявила, что не будет участвовать в следующих выборах; она тоже голосовала за отсрочку Brexit, но не была исключена из партии.

В среду палата общин приняла законопроект, по которому Борис Джонсон должен попросить ЕС об отсрочке, если к концу октября не будет достигнута договоренность с Брюсселем о выходе. Так парламентарии стараются не допустить жесткого Brexit, к которому ведет страну Борис Джонсон. После этого премьер объявил досрочные выборы, которые должны были бы пройти 15 октября, но это решение не было поддержано необходимым числом голосов.

В четверг правительство объявило, что палата лордов рассмотрит законопроект об отсрочке Brexit к середине пятницы и в понедельник он вернется в палату общин.

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Политика
Новости

СКР возбудил дело о вымогательствах после избиений заключенных в петербургском СИЗО

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о вымогательствах в отношении двух заключенных петербургского следственного изолятора № 1, известного как «Кресты-2». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В четверг, 5 сентября, представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга направили председателю СКР Александру Бастрыкину обращение с просьбой проверить работу врио начальника СИЗО-1 Никиты Ильина. Как сообщило «РИА Новости», речь идет о видеозаписи, появившейся в интернете с пытками, якобы происходившими в одной из камер следственного изолятора. Представителям ОНК заключенные рассказали, что их постоянно избивали и вымогали деньги. Сотрудники СИЗО знали о происходящем, но переводить их в другие камеры отказывались.

В начале августа Генпрокуратура уже проводила проверку в СИЗО-1 после избиения заключенного. Портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором говорилось, что руководство СИЗО-1 организовало так называемые пресс-хаты. Все издевательства над заключенными снимались на телефон. По итогам проверки факты избиений и вымогательств подтвердились. В конце августа из следственного изолятора уволили троих сотрудников, еще 20 привлекли к дисциплинарной ответственности.

В среду, 4 сентября, Советский суд Улан-Удэ взыскал с ФСИН 700 000 руб. за пытки в местном следственном изоляторе ранее осужденного Виктора Роганова. По версии следствия, в январе 2013 г. сотрудники СИЗО нанесли Роганову более 240 ударов ногами и руками. Они пытались добиться от него показаний. В мае прошлого года сотрудники СИЗО, участвовавшие в пытках, получили четыре года колонии условно. Их признали виновными в превышении должностных полномочий.

Бизнес
Новости

«Беларуськалий» сократит производство удобрений на 30%

Ведомости
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«Беларуськалий» на следующие 3–4 месяца сократит производство калийных удобрений на 30%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Ивана Головатова. Сокращение производства связано с плановым ремонтом и модернизацией оборудования.

В 2018 г. мощности «Беларуськалия» были загружены почти полностью (12 млн т), таким образом, снижение производства на 30% на 3–4 месяца означает снижение производства на 0,9–1,2 млн т, подсчитывает аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Это примерно 1,5–2% мирового рынка калия – в 2018 г. он составил 66 млн т, приводит данные эксперт. «Такое сокращение едва ли существенно изменит баланс спроса и предложения на рынке калия, особенно учитывая, что часть выбывающего производства наверняка будет компенсирована «Беларуськалием» из запасов», – заключает Лобазов.

«Беларуськалий» – единственный производитель хлоркалия в Белоруссии и один из крупнейших в мире. В прошлом году компания произвела 12 млн т калийных удобрений. На ее долю приходится 20% мирового рынка удобрений данного типа, приводил ранее данные Головатый.

Крупнейший производитель калия в России – «Уралкалий» (19,9% принадлежат «Уралхиму» Дмитрия Мазепина). Производство в прошлом году составило 11,5 млн т хлоркалия. Это почти четверть общего производства удобрений в России – 47,75 млн т в 2018 г. Второй производитель калия в России – «Еврохим» (основной бенефициар Андрей Мельниченко). Принадлежащий «Еврохиму» Усольский калийный комбинат получил первый хлористый калий в марте 2018 г. Кроме «Еврохима» калий планирует производить «Акрон»: компания реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался .

До июля 2013 г. «Уралкалий» и «Беларуськалий» реализовывали свою продукцию через совместного трейдера – Белорусскую калийную компанию (БКК, сейчас полностью принадлежит «Беларуськалию»). Затем соглашение было разорвано. Летом 2017 г. основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин вместе с предправления Сбербанка Германом Грефом ездили в Минск договариваться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о возможности восстановления торгового соглашения. Однако переговоры не увенчались успехом: «Беларуськалий» заявил, что не видит целесообразности в альянсе с «Уралкалием».

Финансы
Новости

В мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой

Ведомости
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Мобильное приложение Райффайзенбанка перестало работать: несколько сотрудников редакции «Ведомостей» не могли в него войти. Накануне вечером приложение работало нестабильно, отмечали два других клиента банка.

«5 сентября в период с 13.25 мск у пользователей могут возникать трудности при входе в приложение Райффайзен-онлайн. Все остальные сервисы банка работают штатно», – заявил «Ведомостям» представитель банка, причин сбоя и его масштабов он не раскрыл. Он пообещал, что скоро сервис заработает.

Позже пресс-служба Райффайзенбанка сообщила о восстановлении работы сервиса: «В настоящее время (к 16.15 мск. – «Ведомости») сервис полностью восстановлен. Все остальные сервисы банка работали штатно».

Ранее масштабный сбой в работе сервисов Райффайзенбанка произошел 20 апреля. Тогда клиенты банка не могли снять денежные средства в банкоматах кредитной организации. Чем был вызван сбой, Райффайзенбанк не объяснял.

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Технологии
Новости

Каждая четвертая книга в России продается через интернет

Ведомости
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В первом полугодии 2019 г. 24% продаж книг в России приходятся на продажи через интернет-магазины, рассказал на выставке Московской международной книжной ярмарки президент и совладелец компании «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В прошлом году доля таких продаж составляла 20%, отчитывалась прежде компания.

Продажи литературы через интернет-магазины растут быстрее, чем в других сегментах продаж: в 2019 г. продажи книг через интернет-магазины выросли на 24% до 20,1 млрд руб.

В то же время продажи книг в книжной рознице продолжают падать – на 4% до 24,1 млрд руб., говорит Новиков. Доля продаж в совокупных продажах книг в России также продолжает сокращаться: на 7 процентных пунктов до 29%. Но растут продажи книг в федеральных книжных сетях («Читай-город» – «Буквоед» и региональные книжные сети) – на 16% до 14,3 млрд руб. Их доля в продажах книг составляет 16%, говорит он.

Растут доходы издателей от продаж электронных и аудиокниг. По итогам 2019 г. продажи электронных книг вырастут на 35% до 6,9 млрд руб., прогнозирует генеральный директор «ЛитРес» Сергей Анурьев. Продажи электронных книг составят 11–12% от всего рынка продаж книг.

Весь рынок книг вырастет на 8% по итогам года до 92 млрд руб., прогнозирует Новиков.

Политика
Новости

Медведев выделил средства на покупку дефицитных лекарств для детей

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на закупку лекарств, которые не производятся в России, для детей с хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Распоряжение дает право Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам. Они производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России, поэтому врачи не могут назначать их больным. Теперь такая возможность появится, добавил премьер.

В августе на почте задержали женщину, которая пришла получить посылку с незарегистрированным в России препаратом фризиум для больного ребенка. Она заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы. Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины. Сейчас она проходит свидетелем.

После этого случая правительство разработало поправки в закон, которые упростят использование психотропных лекарств и снимут ответственность с врачей. Кроме того, Московский эндокринный завод запросил не менее 10 000 упаковок четырех психотропных препаратов, которые не производятся в России. При положительном решении поставка препаратов может начаться в конце октября.

Технологии
Новости

Костин: ВТБ не сможет продавать акции «Ростелекома» в течение четырех лет

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин рассказал о четырехлетнем моратории на продажу части пакета акций «Ростелекома», владельцем которого станет госбанк. «Часть доли [ВТБ в «Ростелекоме»] будет связана специальным соглашением с правительством о непродаже, чтобы правительство имело контроль», – уточнил он в интервью телеканалу РБК.

О том, что ВТБ получит 17% государственного «Ростелекома», стало известно 4 сентября. «Ростелеком» решил провести допэмиссию, чтобы стать единственным владельцем «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Костин пояснял, что «Ростелеком» расплатится и деньгами, и своими акциями. «Сделка могла бы привести к существенному увеличению долговой нагрузки «Ростелекома», поэтому решили часть денег привлечь за счет допэмиссии», – пояснял он.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% акций Tele2, остальное – у компании Tele2 Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% – банку «Россия». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в марте сообщал, что госкомпания договорилась с другими акционерами о консолидации 100% акций оператора.

По словам Костина, ВТБ в рамках сделки по продаже доли в сотовом операторе Tele2 «Ростелекому» выходит из непрофильного актива в портфельную инвестицию. «У нас будет пакет биржевых акций, который, в принципе, торгуется на рынке. И мы сможем продавать их по рыночной цене», – отметил глава ВТБ.

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