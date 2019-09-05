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Иск «Росгосстраха» почти на 150 млрд рублей отправили на новое рассмотрение

9-й Арбитражный апелляционный суд отправил на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» о взыскании с «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни») 148,8 млрд руб. за использование своего бренда. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Росгосстрах» подал иск к «РГС жизни» в начале июня 2018 г. В качестве третьих лиц к разбирательству были привлечены ЦБ и Роспатент. В иске компания оспорила договор на использование бренда «РГС жизнь». По версии истца, заключенный еще при предыдущем владельце «Росгосстраха» договор о товарном знаке несправедлив и наносит ущерб компании, вводя клиентов и ЦБ в заблуждение, и не отвечает коммерческой реальности. За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн руб. По словам представителя компании, это «сущие копейки».

Изначально сумма исковых требований составляла 116,6 млрд руб. В октябре «Росгосстрах» увеличил ее до 148,8 млрд руб. после выхода хорошей отчетности «РГС жизни». 26 октября 2018 г. Арбитражный суд Москвы отказал «Росгосстраху» в иске. 5 марта этого года компания подала апелляцию.

«РГС жизнь» создана в 2004 г. бывшим совладельцем «Росгосстраха» Даниилом Хачатуровым и его партнерами. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика собственнику ООО «Лайф инвест» Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», однако так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах». «РГС жизнь» не вошла в сделку ни с «ФК Открытие», ни с ЦБ. В апреле 2018 г. владельцем «РГС жизни» назвал себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.