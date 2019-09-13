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Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

Ведомости
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В 2020 г. материнский капитал составит 466 600 руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». Таким образом, его проиндексируют на 3,8%. Это чуть меньше, чем власти обещали ранее. В сентябре прошлого года Голикова говорила, что в 2020 г. он вырастет до 470 000 руб. Сейчас сумма выплат семьям с двумя детьми составляет 453 026 руб. В последний раз ее индексировали на 5,5% в 2015 г. (инфляция за 2014 г. – 11,36 %).

По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации. Голикова отметила, что проиндексирован будет не только размер вновь выданных сертификатов, но и остатки средств семей по частично израсходованным сертификатам.

Программа материнского капитала заработала в в 2007 г. Тогда сумма выплат, которые полагались семьям после рождения второго и последующих детей, составляла 250 000 руб. В 2008 г. ее подняли на 10,5% (годовая инфляция за 2007 г. составила 11,87%) до 276 000 руб. и затем до 2015 г. ежегодно индексировали. Самое большое повышение случилось в 2009 г., когда она выросла на 13% до 312 162 руб. (инфляция в 2008 г. – 13,28%).

В открытых данных на сайте ПФР говорится, что в прошлом году российские семьи получили около 690 000 сертификатов, а с 2007 г. — более 9 млн. На улучшение жилищных условий с ипотекой и без нее в 2018 г. было направлено почти 290 000 сертификатов, на образование — более 10 000, на накопительную пенсию 195, на социалную адаптацию — 4.

Материнский капитал семья может потратить на приобретение или строительство жилья, первоначальный взнос или погашение ипотечного кредита, образование детей или социальную адаптацию инвалидов, пенсионные накопления матери. Программа действует до 2021 г. Минтруд предлагал ранее продлить ее до 2024 г.

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Главный редактор TJournal Никита Лихачев объявил об уходе

Ведомости
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Главный редактор TJournal Никита Лихачев решил покинуть занимаемый пост, говорится на сайте издания. Такое решение он принял еще две недели назад. «Я останусь совладельцем компании, иногда еще буду делать что-то для родного издания, если это потребуется, но уже не на правах главного редактора», — приводятся на сайте TJournal слова Лихачева. 

Пост главного редактора займет Сергей Звезда, перешедший на работу в TJournal в декабре 2016 г. «Мне раньше было довольно страшно представить, как передавать проект под ответственность кого-то другого, но я полностью доверяю Звезде», - пояснил Лихачев. Заместителем главреда будет назначен Роман Персианинов. «В то время как Звезда займется курированием материалов о повестке на TJ, Персианинов займется развитием отдела лонгридов и возьмет на себя руководство недавно анонсированной Лигой авторов TJ», — добавил Лихачев.

The Twitter Journal (позже название было сокращено до TJournal ) начал работать в качестве агрегаторам твитов в 2011 г. Лихачев был одним из основателей проекта. В 2014 г. блог-платформа наряду с VC.ru (прежнее название «Цукерберг позвонит») стали частью издательского дома «Комитет». Лихачев был главредом TJournal на протяжении последних восьми лет.

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Политика
Новости

Песков пообещал выяснить, почему иркутскую чиновницу не уволили за оскорбление жителей

Ведомости
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Если руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич еще не уволена после скандала с оскорбительными высказываниями о жителях Тулуна, это повод для разбирательства, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — заявил он.

Ранее в соцсетях распространилась аудиозапись, где женщина описывала приезд Владимира Путина в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорила она. пользовали соцсетей утверждали, что на записи голос Алашкевич. Сама она это отрицала. Тем не менее губернатор Сергей Левченко отстранил ее от работы на период разбирательства.

Реакция губернатора последовала только после того, как Путин снова приехал в Тулун и пообщался с жителями. Блогер Артем Павлечко пожаловался Путину на хамство Алашкевич и спросил, планирует ли чиновница извиниться перед жителями. Путин заявил, что поручит губернатору разобраться в ситуации. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», – сказал Путин. 

В конце июня в Иркутской области начался паводок, частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов. Во время наводнения погибли 25 человек. Путин несколько раз посещал пострадавшие районы, чтобы оценить ход восстановительных работ и пообщаться с жителями.

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Финансы
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Страховые пенсии россиян проиндексируют более чем на 6% в 2020 году

Ведомости
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Правительство в 2020 г. планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные – на 7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова (ее слова приводит «Интерфакс»). Она отметила, что соответствующие ресурсы для индексации предусмотрены.

Голикова напомнила, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, то есть выше уровня инфляции по итогам 2018 г. (4,3%). «Такой подход будет применяться и далее», – заверила вице-премьер. Социальные пенсии в апреле были проиндексированы на 2%.

Средний размер пенсии в 2020 г. составит около 15 000 руб., добавила Голикова. При этом, по ее словам, средний размер страховых пенсий по старости у неработающих пенсионеров составит 16 400 руб.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.

Как живется пенсионерам в разных странах

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Google выплатил в России штраф за неудаление ссылок на запрещенные сайты

Ведомости
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Компания Google выплатила штраф в размере 700 000 руб., назначенный ей Роскомнадзором за то, что поисковик не удалял ссылки на запрещенные в России сайты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Штраф был назначен компании в июле. Роскомнадзор признал ее виновной в нарушении закона об информации. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске Google, утверждал Роскомнадзор.

Ведомство ведет список сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать. В этот реестр попадают ресурсы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.

Роскомнадзор не в первый раз оштрафовал Google за отказ фильтровать поиск. Впервые ведомство огласило претензии к компании летом прошлого года. В конце 2018 г. суд оштрафовал Google на 500 000 руб.

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Бизнес
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Чубайс назвал позорными дела Серебренникова и Калви

Ведомости
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В России наблюдается полное неверие бизнеса в то, что он будет защищен, заявил гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс. Причиной тому, по его мнению, является работа правоохранителей, которые возбуждают уголовные дела в отношении бизнесменов в тех случаях, где можно было бы решить спор в арбитражном или общегражданском суде.

«В ситуации, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить нормальным арбитражным или общегражданским судом, у нас появляется уголовное дело. Их список бесконечен: от позорного дела [Кирилла] Серебренникова (развалившегося, слава тебе Господи) до не менее позорного дела [Майкла] Калви. И между ними сотни тысяч [дел], которых мы не видим», – сказал Чубайс, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

При этом гендиректор «Роснано» подчеркнул, что не предлагает реформу правоохранительной системы. «У меня есть более скромное предложение: давайте изменим целеполагание. Давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской Конституции. Давайте попробуем сказать: "Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь? Ты ж, по сути дела, сегодня все гражданское законодательство вместе с судебным процессом подменяешь уголовным"», – заявил Чубайс.

Президент Сбербанка Герман Греф, тоже присутствовавший на пленарной сессии, назвал предложение Чубайса бессмысленным, потому что его невозможно реализовать, а его самого – романтиком.

«Хорошо бы, чтобы все правоохранители начали вдруг защищать бизнес и закрывать уголовные дела. А что они их открывают? Они же зарабатывают на этом», – сказал Греф. Он добавил, что если бы правоохранителям платили за закрытые дела, то они бы стали возбуждать их в два раза больше, чтобы потом закрывать. При этом Уголовно-процессуальный кодекс, по мнению Грефа, можно трактовать как угодно, поэтому «можно делать, что захочешь».

Режиссер Кирилл Серебренников является фигурантом дела «Седьмой студии», которое 11 сентября было возвращено в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Серебренников в апреле был переведен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 11 сентября суд отменил подписку о невыезде ему и другим фигурантам дела, а само дело вернул в прокуратуру.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. В апреле Калви был переведен под домашний арест.

Хроника преследований российских бизнесменов

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Политика
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Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена заключенными с Россией

Ведомости
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Украина начала готовить списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), передает украинский телеканал «Громадське».

«Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», – уточнил он. По его словам, сейчас украинская сторона готовится к встрече в нормандском формате лидеров четырех стран – Украины, России, Франции и Германии. «До конца сентября ждем встречи. Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда», – отметил Зеленский.

7 сентября Москва и Киев обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других вернувшихся в Россию в Кремле пообещали сообщить позже. В свою очередь на Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин говорил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

В Москву вернули задержанных Украиной. Фото

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Финансы
Новости

В отделениях почты начали собирать биометрические данные россиян

Ведомости
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«Почта банк» начал собирать биометрические фотографии и записи голоса россиян для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя дирекции биометрических технологий банка Андрея Шурыгина.

Сбор биометрических данных запущен в почтовых отделениях нового формата: производственные процессы в них открыты, а рабочее место начальника находится в зале. В России таких отделений более 400. Пока необходимым оборудованием оснащено первое отделение в Москве, расположенное на улице Каретный Ряд. До конца года банк планирует запустить сбор биометрии в более чем 240 почтовых отделениях.

Единая биометрическая система была запущена Центробанком и «Ростелекомом» в конце июня 2018 г. для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки с универсальной лицензией. Сейчас биометрию собирают 155 банков в более чем 5300 отделениях.

Система испытывает проблемы с наполняемостью, отмечает РБК. Последний раз «Ростелеком» раскрывал количество собранных шаблонов в октябре 2018 г. – тогда были собраны данные около 2000 человек.

Политика
Новости

«Интерфакс» узнал о наказании чиновников из-за бегства «шпиона» Смоленкова

Ведомости
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Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого ранее источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, пропал после того, как отправился вместе с женой и тремя детьми в июне 2017 г. на отдых в Черногорию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Российским чиновникам запрещено выезжать в эту страну, отметил он. По его словам, допустившие отъезд Смоленкова должностные лица понесли дисциплинарное наказание. «Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание – вплоть до увольнения», – пояснил источник.

Другой источник «Интерфакса» рассказал, что родственники семьи Смоленковых забили тревогу и обратились в правоохранительные органы после того, как уехавшие перестали выходить на связь. В начале сентября 2017 г. российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» и начали их розыск. Позже были установлены обстоятельства отъезда Смоленковых в Черногорию. Через несколько месяцев после возбуждения уголовное дело об убийстве было закрыто.

Запрет для российских чиновников отдыхать в Черногории был введен весной 2017 г. после обострения двусторонних отношений из-за обвинений в причастности Москвы к попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 г.

9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что два года назад американские спецслужбы секретно вывезли из России «ценного агента», работавшего в российском правительстве. Позже «Коммерсантъ» назвал фамилию перебежчика – Смоленков. В разные годы он работал в администрации президента, российском посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. Источник «Ведомостей» утверждал, что Смоленков имел доступ к весьма чувствительной информации, в том числе информации спецслужб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Смоленков работал в Кремле. По его словам, в 2016–2017 гг. его уволили внутренним распоряжением. Причину увольнения Песков не назвал. Он также не стал уточнять, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.

12 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия направила запрос в Интерпол о местонахождении Смоленкова. По ее словам, он предположительно находится на территории США. Запрос был направлен после того, как появилась информация о том, что Смоленков может быть агентом ЦРУ.

Кто шпионил в пользу России

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Технологии
Новости

ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Ведомости
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Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК. Речь идет об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com.

Во II квартале 2019 г. Роскомнадзор по запросу ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании, владеющие сервисами, – Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, уточняет РБК со ссылкой на материалы Роскомнадзора. Согласно законодательству России, после получения запроса компании должны предоставить данные в течение ближайших 15 дней.

Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении обеих компаний, заявил РБК представитель службы Вадим Ампелонский. Согласно ч. 2 ст. 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях…», неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации ведет к ограничению доступа к его сервисам со стороны операторов связи на основании судебного решения, пояснил он.

Основатель SCRYPTmail LLC Сергей Крутов и пресс-служба Mailbox.org не стали комментировать данную информацию.

В начале июня Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, в реестр ОРИ. Компании из реестра должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. В самой компании сообщили, что Tinder зарегистрирован в реестре для соответствия требованиям российского законодательства, но передача каких-либо данных не осуществлялась.

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Экономика
Новости

Повышение минимального размера оплаты труда затронет более 3 млн россиян

Ведомости
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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 г. коснется 3,2 млн россиян, половина из них работают в государственных и муниципальных учреждениях, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По сравнению с текущим годом МРОТ в 2020 г. вырастет на 7,5%, уточнил министр. На его увеличение потребуется выделить из бюджета 20,9 млрд руб. – 5,8 млрд руб. из федерального бюджета и 15,1 млрд руб. из бюджетов регионов. Расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.

В 2019 г. МРОТ составляет 11 280 руб. в месяц. В августе Минтруд опубликовал законопроект об установлении МРОТ в 2020 г. на уровне 12 130 руб. в месяц. Согласно законодательству, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения по стране за II квартал предыдущего года.

Бизнес
Новости

Леонид Богуславский продал долю в Ozon

Ведомости
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Основатель RTP Global Леонид Богуславский продал свою долю в Ozon Holdings Ltd., головной компании интернет-ритейлера Ozon, основным акционерам Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Богуславский подтвердил газете, что вышел из капитала компании, но не уточнил размер доли и покупателей. В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались.

Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта». Он выходил из капитала в два раунда, по итогам второго из которых компания была оценена в сумму около 40 млрд руб., то есть весь пакет бизнесмена мог стоить около 3,2 млрд руб.

По состоянию на 12 сентября два фонда Baring Vostok владеют в совокупности 42% Ozon, свидетельствуют данные кипрского реестра. У структур АФК «Система» находятся 37,2% ритейлера.

Ozon – один из крупнейших российских интернет-ритейлеров. Согласно прогнозам Data Insight, по итогам 2019 г. компания может занять 6% рынка онлайн-ритейла в стране и стать третьим среди всех российских онлайн-магазинов после Wildberries и «Ситилинк».

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