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Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

В 2020 г. материнский капитал составит 466 600 руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». Таким образом, его проиндексируют на 3,8%. Это чуть меньше, чем власти обещали ранее. В сентябре прошлого года Голикова говорила, что в 2020 г. он вырастет до 470 000 руб. Сейчас сумма выплат семьям с двумя детьми составляет 453 026 руб. В последний раз ее индексировали на 5,5% в 2015 г. (инфляция за 2014 г. – 11,36 %).

По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации. Голикова отметила, что проиндексирован будет не только размер вновь выданных сертификатов, но и остатки средств семей по частично израсходованным сертификатам.

Программа материнского капитала заработала в в 2007 г. Тогда сумма выплат, которые полагались семьям после рождения второго и последующих детей, составляла 250 000 руб. В 2008 г. ее подняли на 10,5% (годовая инфляция за 2007 г. составила 11,87%) до 276 000 руб. и затем до 2015 г. ежегодно индексировали. Самое большое повышение случилось в 2009 г., когда она выросла на 13% до 312 162 руб. (инфляция в 2008 г. – 13,28%).

В открытых данных на сайте ПФР говорится, что в прошлом году российские семьи получили около 690 000 сертификатов, а с 2007 г. — более 9 млн. На улучшение жилищных условий с ипотекой и без нее в 2018 г. было направлено почти 290 000 сертификатов, на образование — более 10 000, на накопительную пенсию 195, на социалную адаптацию — 4.

Материнский капитал семья может потратить на приобретение или строительство жилья, первоначальный взнос или погашение ипотечного кредита, образование детей или социальную адаптацию инвалидов, пенсионные накопления матери. Программа действует до 2021 г. Минтруд предлагал ранее продлить ее до 2024 г.