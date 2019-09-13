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«Траст» продал землю, предназначавшуюся для парка развлечений Universal Studios

Банк «Траст» продал землю, на которой планировалось построить развлекательный парк Universal Studios, следует из сообщения банка.

Речь идет о 100% акций АО «Русинком», которому принадлежат права на 21,7 га и офисно-складской комплекс на 111 000 кв. м на Варшавском шоссе. Покупатель и сумма сделки там не раскрываются. Изначально «Траст» планировал выручить от продажи «Русинкома» 2,6 млрд руб., но «итоговая сумма оказалась выше ожиданий».

«Русинком» ранее входил в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. Совладелец «Сафмара» Саит Гуцериев еще в 2012 г. планировал на Варшавском шоссе построить 1,2 млн кв. м недвижимости, из которых 150 000 кв. м занимал бы развлекательный парк Universal Studios. Инвестиции в проект оценивались в $3 млрд.

В 2017 г. Гуцериев в интервью «Ведомостям» рассказывал, что проект Universal Studios будет перенесен на территорию поселка Коммунарка в новой Москве, чтобы создать там точку притяжения и организовать рабочие места. Землю же «Русинкома» он планировал застроить жильем: там, как рассказывал бизнесмен, можно было возвести около 500 000 кв. м недвижимости. Но в итоге эта территория перешла банку «Траст» вместе со многими другими активами «Сафмара».