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The Bell: «Яндекс» и ВТБ запустят сервис для непрофессиональных инвесторов

Компания «Яндекс» совместно с ВТБ запустит финтех-сервис «Яндекс.Инвестиции», рассчитанный на непрофессиональных инвесторов, сообщает издание The Bell со ссылкой на источники на финансовом рынке. Клиенты смогут покупать не только акции, но и другие ценные бумаги и инструменты.

В России уже есть несколько сервисов для непрофессиональных инвесторов. Например, «Сбербанк инвестор» и «Тинькофф инвестиции». На последний проект «Яндекс.Инвестиции» будут похожи по функционалу, рассказал The Bell источник, знакомый с деталями проекта. «Платформа будет называться «Яндекс.Инвестиции», ее целевая аудитория – в том числе неподготовленные инвесторы», – отметил один из собеседников. Пользователи смогут стать инвесторами даже при небольшом размере вложений.

Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов в беседе с «Ведомостями» не подтвердил и не опроверг эту информацию. «Проекты, запуск которых не произошел, мы не комментируем», – сказал он. Потапов напомнил, что летом 2018 г. банк запустил платформу «ВТБ мои инвестиции», которая представляет собой «полноценный торговый терминал» и позволяет покупать и продавать ценные бумаги, валюту и другие инструменты. «Мы можем использовать созданную ВТБ инвестиционную платформу для запуска площадок на сторонних ресурсах», – добавил он.

Был слух, что «Яндекс» готовит новый сервис для неопытных инвесторов, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупного брокера, но не было понятно, кто станет его партнером. Представитель «Яндекса» сообщил The Bell, что компания «постоянно экспериментирует и работает с разными идеями», но пока не готова рассказать ничего конкретного. «Ведомостям» представитель «Яндекса» сказал то же самое.