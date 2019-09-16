Финансы

Новости

Санкт-Петербургская биржа запустит торги деривативами на иностранные акции

Совет директоров Санкт-Петербургской биржи поручил ее гендиректору Евгению Сердюкову до 1 ноября подготовить предложения по организации торгов деривативами на иностранные акции и развитию рынка IPO российских компаний, следует из сообщения биржи.

Введение деривативов позволит участникам торгов существенно расширить набор используемых стратегий и возможности по управлению рисками, а также снизить транзакционные издержки при работе с акциями, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе биржи. О конкретных видах деривативов и базовых активов можно будет говорить после согласования концепции советом директоров, добавили в пресс-службе.

Санкт-Петербургская биржа – крупнейшая в России площадка по организации торгов иностранными ценными бумагами. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.