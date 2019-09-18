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Экспертиза по делу Калви изменила оценку спорных акций IFTG

Ведомости
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Новая финансовая экспертиза по делу Baring Vostok, подготовленная по запросу следствия, установила, что стоимость акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита, составляет 3,8 млрд руб., а не 600 000 руб., как ранее считало следствие, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, новая экспертиза подтверждает позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела.

Источник «Ведомостей», близкий к Baring Vostok, подтвердил эту информацию. «Оценка в 260 млн руб. учитывает ограничения, которые были в уставе компании на момент сделки, за которую проголосовали все члены совета директоров, в том числе и Шерзод Юсупов (владеет 4,4% «Восточного» — «Ведомости»). Однако ограничения были исправлены уже на момент возбуждения уголовного дела», — пояснил источник. По его словам, экспертиза показывает надуманность обвинений против фигурантов дела инвестфонда: банк «Восточный» получил качественный актив, стоимость которого была значительно выше суммы долга Первого коллекторского бюро.

Адвокат одного из фигурантов дела Филиппа Дельпаля Леван Джиоев заявил ТАСС, что следствие уже ознакомило их с новой экспертизой. По его словам, она дает надежду на изменение положения фигурантов дела. «Определенные вопросы по-прежнему остаются ", — добавил он, не раскрывая деталей. Джиоев напомнил, что в начале октября суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения арестованным. Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин подтвердил ТАСС факт ознакомления с новой экспертизой, отказавшись обсуждать ее выводы. "Все адвокаты дали подписку о неразглашении. Следующие заседания по вопросам о мере пресечения для фигурантов дела ожидаются в начале октября, тогда результаты экспертизы могут быть разглашены официально", — пояснил он.

В 2015 г. банк «Восточный» и «Первое коллекторское бюро» заключили кредитные договоры на 2,5 млрд руб. В феврале 2017 г. совет директоров банка одобрил передачу акций IFTG «Восточному» в обмен на прощение долга бюро. Ранее следствие оценивало справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Сам Калви в суде заявлял, что рыночная цена акций IFTG 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав пакет.

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Бизнес
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В «Совкомфлоте» произойдут кадровые перестановки

Ведомости
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Гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк станет председателем совета директоров компании, в свою очередь на занимаемую им сейчас должность будет назначен главный инженер Игорь Тонковидов, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя вице-премьера Максима Акимова. По его словам, вице-премьер утвердил директивы Росимуществу по проведению внеочередного собрания акционеров «Совкомфлота».

«Ожидается, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию состава совета директоров и последующего избрания председателем совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка», — отметил он.

В сентябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что в правительстве обсуждается возможность назначения Франка председателем совета директоров «Совкомфлота». Пост гендиректора может занять первый заместитель Игорь Тонковидов, писала газета.

«Совкомфлот» является крупнейшей российской судоходной группой, которая специализируется на поставках нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. На данный момент флот компании включает в себя 146 судов с суммарной грузоподъемностью более 12,8 млн тонн. 100% акций компании находятся в собственности государства. Франк был гендиректором «Совкомфлота» последние 15 лет.

Ранее правительство выдвинуло в совет директоров «Совкомфлота» замминистра Минэкономразвития Оксану Тарасенко. Соответствующее распоряжение 12 сентября подписал премьер Дмитрий Медведев. Всего в совете директоров компании 10 человек, все члены действующего состава выдвинуты в новый состав совета.

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Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на незаконный приговор Устинову

Ведомости
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Об этом в Telegram-канале сообщил Венедиктов.

В жалобе говорится, что приговор, вынесенный судьей Тверского суда Москвы, незаконный и необоснованный. В документе утверждается, что 3 августа этого года фотокорреспонденты  «Новой газеты» и журналисты телеканала «Дождь» были свидетелями задержания Устинова. Они успели снять задержание на видео. Защита Установа предоставила суду видеозаписи задержания Устинова. Защита просила приобщить эти материалы к делу и ознакомиться с видео во время судебного заседания. «Данные видеозаписи объективно и беспристрастно свидетельствуют о том, что Устинов не совершал инкриминируемого ему стороной обвинения преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК, а напротив сам стал объектом незаконного применения к нему физической силы и спецсредств сотрудниками Росгваридии, за которыми последовало его незаконное задержание», — говорится в жалобе.

Во время судебного разбирательства судья отказался приобщить к делу видеоматериалы. «Подобный отказ со стороны суда должен расцениваться как основание для пересмотра приговора суда первой инстанции», — считают подписавшие жалобу. По мнению Венедиктова, Синдеевой и Муратова, Тверской суд допустил существенные нарушения уголовно-процессуального закона. В соответствии с пунктом 2 ст. 389.15 и ст. 389.17 УПК такие нарушения являются основанием для пересмотра решения суда. Подать апелляцию может не только гособвинитель, но и вышестоящий прокурор, напоминают авторы документа. Венедиктов, Синдеева и Муратов требуют от Чайки добиться отмены приговора Устинову.

Устинова задержали в центре Москвы 3 августа во время несогласованной акции протеста. Актеру было предъявлено обвинение в сопротивлении при задержании. По версии следствия, задерживающий Устинова омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к 3,5 годам колонии общего режима. Устинов в суде не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга.

Театр за одного актера

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Политика
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Минюст США подал иск против Сноудена из-за его мемуаров

Ведомости
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Власти США подали иск против экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-службу американского минюста.

Ведомство утверждает, что мемуары Сноудена Permanent Record («Личное дело») нарушают договоренности о неразглашении, которые подписывал бывший сотрудник спецслужб. «Эдвард Сноуден нарушил обязательства перед Соединенными Штатами, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ», – приводятся в сообщении слова помощника генерального прокурора Джоди Ханта.

Иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния. При этом в минюсте США отметили, что не будут останавливать распространение книги.

Разоблачения Сноудена в 2013 г. вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США ему предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. В результате Сноуден бежал в Россию, где получил временное убежище. В 2014 г. срок убежища был продлен на три года. Сноудену также был выдан вид на жительство.

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Технологии
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Россия и Китай создадут конкурента OneWeb

Ведомости
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Россия и Китай планируют создать низкоорбитальную спутниковую группировку по раздаче высокоскоростного интернета. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет уже занимается британский проект OneWeb. Над аналогичными проектами работают SpaceX и Amazon.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин анонсировал российскую программу «Сфера», которая предполагает запуск на ближайшие несколько лет 640 спутников. По словам президента, они будут заниматься позиционированием, зондированием Земли и связью. Через месяц «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что Китай предложил «Роскосмосу» обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет.

В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что «Роскосмос» сейчас продолжает работу над программой «Сфера». В проекте бюджета на 2020–2022 гг. на нее заложено более 10 млрд руб.

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Стиль жизни
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Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда

Ведомости
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Организаторы зимней Олимпиады 2022 г. в Пекине представили талисман игр. Им стала панда в костюме изо льда. Талисманом Паралимпийских игр будет китайский фонарик.

Международный олимпийский комитет выбрал Пекин местом проведения зимних Олимпийских игр в июле 2015 г. На проведение Олимпиады также претендовала казахстанская Алма-Ата. Соревнования будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 г.

Пекин уже принимал Олимпийские игры – летом 2008 г. Таким образом, столица Китая станет первым в истории городом, в котором проходили и зимние, и летние Олимпийские игры.

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Финансы
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Компания Ананьева обжаловала мировое соглашение Промсвязьбанка с двумя НПФ

Ведомости
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Компания бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева Promsvyaz Capital B.V. обжаловала утверждение мирового соглашения банка с НПФ «Будущее» и «Сафмар» по иску на 16,5 млрд руб. о выходе фондов из капитала ПСБ перед санацией, передает ТАСС со ссылкой на заявление судьи на заседании Арбитражного суда Москвы. В связи с поступлением кассационной жалобы судебное заседание отложили на 14 ноября.

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк 10 сентября заключил мировое соглашение по иску, в котором он требовал признать незаконными сделки по продаже его акций тремя НПФ – «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (присоединен к «Сафмару»). По условиям мирового соглашения банк должен получить имущественное удовлетворение своих требований. Представитель Промсвязьбанка тогда не назвал сумму, отметив, что требования будут удовлетворяться в рассрочку.

Как поясняли в НПФ «Будущее», управляющая компания «Регион траст» с согласия фонда в рамках мирового соглашения разместит пенсионные накопления в депозиты Промсвязьбанка на сумму 14 млрд руб. до 2029 г. Предполагалось, что впоследствии УК сможет приобрести субординированные облигации банка на эту же сумму. НПФ «Сафмар» тоже разместит депозиты на 6,7 млрд руб. до 2040 г. За счет разницы в ключевой ставке и фактической, под которую будут размещены депозиты, Промсвязьбанк получит возмещение от НПФ. Ключевая ставка прописана на уровне 7,35%, а ставка по депозитам составит сначала 5% годовых, а со II квартала 2020 г. – 0,5% годовых.

НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» продали акции Промсвязьбанка на бирже за день до его санации. В прошлом году банк решил эти сделки оспорить и потребовал взыскать с ответчиков более 16 млрд руб.

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Финансы
Новости

ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд

Ведомости
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Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который проводит операции на рынке от лица американского центробанка, сообщил во вторник, что предоставит $75 млрд, чтобы помочь финансовой системе справиться с кризисом краткосрочной ликвидности. Об этом пишет Financial Times.

Стоимость денег по операциям однодневного репо, в которых деньги берутся взаймы под залог казначейских облигаций, подскочила во вторник утром до 10%, по данным Refinitiv. В результате эффективная ставка федерального финансирования выросла до 2,25% – верхней границы диапазона в 2–2,25%, установленного ФРС. ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон. После этого ставка по репо упала почти до нуля.

Участники рынка расходятся во мнениях о том, что спровоцировало нехватку ликвидности. Некоторые указывают на технические факторы, отмечает FT, другие говорят о более системных. По мнению аналитиков TD Securities, причина лежит в продолжающемся сокращении баланса ФРС, из-за которого уменьшаются резервы банков в центробанке и может возникать нехватка средств, необходимых для краткосрочных платежей.

Политика
Новости

Депутат Госдумы попросил Чайку опротестовать приговор Павлу Устинову

Ведомости
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Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов попросил генпрокурора Юрия Чайку рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Павлу Устинову и освободить его от уголовной ответственности.

Уголовное дело против Устинова вызвало значительный общественный резонанс, говорится в обращении. «Все это «московское дело» калечит судьбы. Надо, конечно, вытаскивать людей», – написал Шаргунов на своей странице в Facebook.

Устинова задержали 3 августа в центре Москвы, где проходила акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Его обвинили в том, что он оказал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября признал актера виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Устинов вину отрицает и настаивает, что не участвовал в митинге, а на Пушкинской площади ждал встречи с другом. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Судья Алексей Криворучко не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты.

Актера поддержали многие его коллеги, в том числе Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств, где учился Устинов. Райкин призывал освободить актера из-под стражи еще во время следствия. Устинова также поддержали Александр Паль, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Александр Петров и другие.

Кто поддержал осужденного на 3,5 года актера Павла Устинова

Бизнес
Новости

«Роснефть» сообщила об интересе индийских компаний к проекту в Арктике

Ведомости
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Индийские компании подтвердили интерес к участию в арктическом проекте «Восток ойл», сообщила пресс-служба «Роснефти» по итогам переговоров главного исполнительного директора компании Игоря Сечина и индийского министра энергетики Дхармендры Прадхана в Нью-Дели.

Стороны обсудили текущие проекты «Сахалин-1», «Дальневосточный СПГ», «Таас-Юрях» и Ванкорский кластер, где консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении. «Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте «Восток ойл», – говорится в сообщении.

В начале сентября Прадхан в интервью «Ведомостям» заявил, что индийские компании могут принять участие в арктическом проекте «Роснефти» «Восток ойл». Проект предусматривает освоение Лодочного, Тагульского и Ванкорского месторождений. Его частью может стать и Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова.

На реализацию проекта «Восток ойл» компании просили льготы из бюджета в 2,6 трлн руб., взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб. инвестиций. 17 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на Минфин из-за того, что тот выступает против предоставления льгот.

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Политика
Новости

Суд оправдал осужденного за нападение на полицейского на акции «Он нам не царь»

Ведомости
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Санкт-Петербургский городской суд оправдал Михаила Цакунова, приговоренного к 100 000 руб. штрафа за применение насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь», сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Цакунов оправдан в связи с отсутствием в деянии состава преступления, отмечается в сообщении. За ним признано право на реабилитацию.

Цакунов был задержан на акции оппозиции «Он нам не царь», которая проходила в Санкт-Петербурге в мае 2018 г. Его обвинили в том, что он ударил сотрудника полиции и выбил ему зуб. Действия Цакунова квалифицировали как применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК). Позже прокурор попросил смягчить обвинение на применение не опасного для здоровья насилия (ч. 1 ст. 318 УК).

В мае 2019 г. Дзержинский районный суд признал Цакунова виновным и приговорил к штрафу. Он был освобожден от оплаты штрафа, потому что год провел в СИЗО, но суд обязал его выплатить более 26 000 руб. в качестве компенсации за лечение полицейского.

Финансы
Новости

Руководителя «Sputnik Молдавия» обвинили в причастности к выводу $1 млрд из банков

Ведомости
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Прокуратура обыскала дом руководителя агентства «Sputnik Молдавия» Владимира Новосадюка в связи с возбужденным в 2015 г. делом о выводе $1 млрд из банковской системы Молдавии, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Эмила Гайтура.

В сообщении отмечается, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, но пока он не задержан. Сам Новосадюк сообщил агентству, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора. Его отпустили под подписку о невыезде, журналист утверждает, что непричастен к незаконным действиям.

Врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу ранее обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции «Шор» Марину Таубер и Регину Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу $1 млрд из банковской системы республики в 2014 г. Парламент одобрил запрос, депутатов задержали правоохранительные органы.

Илан Шор, который является супругом российской певицы Жасмин, в июне 2017 г. был приговорен судом Кишинева к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он как глава партии «Шор» стал депутатом парламента. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.

В 2014 г. из трех банков было незаконно выведено около $1 млрд, что составляло около 20% ВВП Молдавии. Дело в отношении Шора возбудили в 2015 г., он был помещен под домашний арест. В октябре 2015 г. Шор осуществил «явку с повинной». Он обратился в Национальный центр по борьбе с коррупцией и подробно рассказал прокурорам историю «коррупционных действий» со стороны бывшего премьер-министра Влада Филата. По его словам, за оказание различных услуг Филат получил от Шора суммарно около $250 млн. На основании показаний Шора Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 г. занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 г. генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из банков денег.

Sputnik – новостное агентство, основанное в 2014 г. международным информационным агентством «Россия сегодня». Ориентируется на зарубежную аудиторию и осуществляет вещание на 30 языках.

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