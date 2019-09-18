Финансы

Новости

Экспертиза по делу Калви изменила оценку спорных акций IFTG

Новая финансовая экспертиза по делу Baring Vostok, подготовленная по запросу следствия, установила, что стоимость акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита, составляет 3,8 млрд руб., а не 600 000 руб., как ранее считало следствие, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, новая экспертиза подтверждает позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела.

Источник «Ведомостей», близкий к Baring Vostok, подтвердил эту информацию. «Оценка в 260 млн руб. учитывает ограничения, которые были в уставе компании на момент сделки, за которую проголосовали все члены совета директоров, в том числе и Шерзод Юсупов (владеет 4,4% «Восточного» — «Ведомости»). Однако ограничения были исправлены уже на момент возбуждения уголовного дела», — пояснил источник. По его словам, экспертиза показывает надуманность обвинений против фигурантов дела инвестфонда: банк «Восточный» получил качественный актив, стоимость которого была значительно выше суммы долга Первого коллекторского бюро.

Адвокат одного из фигурантов дела Филиппа Дельпаля Леван Джиоев заявил ТАСС, что следствие уже ознакомило их с новой экспертизой. По его словам, она дает надежду на изменение положения фигурантов дела. «Определенные вопросы по-прежнему остаются ", — добавил он, не раскрывая деталей. Джиоев напомнил, что в начале октября суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения арестованным. Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин подтвердил ТАСС факт ознакомления с новой экспертизой, отказавшись обсуждать ее выводы. "Все адвокаты дали подписку о неразглашении. Следующие заседания по вопросам о мере пресечения для фигурантов дела ожидаются в начале октября, тогда результаты экспертизы могут быть разглашены официально", — пояснил он.

В 2015 г. банк «Восточный» и «Первое коллекторское бюро» заключили кредитные договоры на 2,5 млрд руб. В феврале 2017 г. совет директоров банка одобрил передачу акций IFTG «Восточному» в обмен на прощение долга бюро. Ранее следствие оценивало справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Сам Калви в суде заявлял, что рыночная цена акций IFTG 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав пакет.