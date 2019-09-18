«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

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Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».
Новая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных «Восточному», составляет не 600 000 руб., как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд руб., сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Адвокат одного из фигурантов дела, Филиппа Дельпаля, подтвердил агентству, что следствие ознакомило их с новой экспертизой. По его мнению, она дает некоторую надежду на изменение положения Дельпаля и других фигурантов Baring Vostok в лучшую сторону.
Эти выводы противоречат мнению международного аудитора из большой четверки и выводам люксембургских юристов, заявил представитель «Восточного». «Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн, не говоря уже о 3,8 млрд (если такая оценка есть в природе), и после этого комментировать экспертизу», – добавил он.
Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк «Восточный», который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ). Следствие считает, что эти акции на самом деле стоили не 2,5 млрд руб., а 600 000 руб. Основателя Baring Vostok Майкла Калви и других руководителей фонда обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
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Российские пограничники в результате инцидента в Японской море задержали 161 браконьера из КНДР. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Интерфакс».
По его данным, среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана помощь. Задержаны также две шхуны и 11 мотоботов, принадлежавших браконьерам, отметила спецслужба. В задержании участвовали береговая охрана, авиация и спецназ, подчеркнула ФСБ.
Накануне, 17 сентября, ЦОС сообщил о том, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море. Это произошло в исключительной экономическое зоне России — районе банки Кито-Ямато. Одну шхуну пограничники задержали, экипаж второй оказал сопротивление.
ФСБ заявляла о трех пострадавших российских военных. Следственный комитет (СКР) 18 сентября уточнил, что пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. Ведомство возбудило дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
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Бизнесмен Олег Дерипаска, подавший иск к газетам The Nation, The Telegraph и The Times, намерен добиваться в суде на Кубани признания недействительной информации, опубликованной этими СМИ, а также публикации в них опровержений, передает ТАСС со ссылкой на представителя Дерипаски. «О моральной компенсации речи не идет», – подчеркнула она.
Иск о защите деловой репутации был подан Дерипаской к британским СМИ 13 сентября. Как пояснял ранее представитель Дерипаски «Ведомостям», иск связан с санкциями, введенными минфином США против бизнесмена. По его словам, в качестве обоснования для санкций против миллиардера американское ведомство «ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад». При этом под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, утверждал представитель бизнесмена. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде, подчеркнул он.
В апреле 2018 г. США ввели санкции против бизнесмена и восьми его компаний. Они были включены в список Specially Designated Nationals. В январе этого года с трех его компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска оспорил санкции минфина США в суде Вашингтона. Он пояснял, что сделал это не из-за указания Кремля, а из-за желания восстановить свое честное имя. В мае минфин США опубликовал материалы, которые изучал перед тем, как ввести санкции против миллиардера. Среди них были статьи, опубликованные The Times, The Telegraph и The Nation.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков траcсы Москва – Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, его слова приводит ТАСС.
Речь идет об участке от Москвы до Владимира (с обходом последнего) и участке в обход Казани, который позволит «спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин», заявил Дитрих. Он добавил, что ведомство договорилось с Минфином спроектировать весь коридор от Москвы до Казани по новому направлению, чтобы начать стройку, когда появятся «бюджетные возможности».
В конце июня премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу и Минстрою создать рабочую группу и представить согласованную позицию по реконструкции трассы М7 «Волга» с учетом обхода городов. Правительство должно выбрать между полной реконструкцией М7 и постройкой новой платной трассы Москва – Казань, которую оценивают в 550 млрд руб. Позже вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта, заявил, что необходимо и реконструировать М7, и построить новую платную трассу.
В конце августа источники «Ведомостей» рассказали, что руководство Минэкономразвития предложило сосредоточиться на реконструкции М7 с расширением двухполосных участков до трехполосных и постройкой обходов Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар, тогда как новую трассу строить не до Казани, а до Владимира.
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В администрации президента считают несправедливым приговор актеру Павлу Устинову и ожидают, что Мосгорсуд пересмотрит дело, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.
Мосгорсуд при рассмотрении апелляции может посмотреть видео задержания Устинова, которое районный суд отказался смотреть, сказали «Дождю» собеседники в администрации президента. Один из них связал приговор Устинову с отсутствием сильного адвоката у актера. «С Устиновым все будет хорошо, а вот с судебной системой беда», – заявил «Дождю» еще один источник, близкий к Кремлю.
Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа, в результате чего пострадал омоновец. Устинов вину не признал, по его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты.
Устинова массово поддержали российские артисты, в том числе Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко и другие. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ситуацию, в которой оказался актер, вопиющей несправедливостью.
Пикеты за освобождение актера Павла Устинова
Максим Стулов / Ведомости
В Москве у здания администрации президента начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над сотрудником Росгвардии.
1/10
Максим Стулов / Ведомости
К зданию администрации президента пришли режиссер Александр Молочников, актер Никита Кукушкин, актриса Александра Бортич и другие. У здания образовалась очередь из желающих участвовать в одиночных пикетах.
2/10
Максим Стулов / Ведомости
В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил актера Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима.
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Приговор Устинову вызвал большой резонанс. За него вступились многие известные актеры и музыканты – Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. На фото: Никита Кукушкин, актер «Гоголь-центра».
4/10
Максим Стулов / Ведомости
Четыре театра – МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр «На Страстном», Другой театр и «Сатирикон» – завершили 16 сентября свои спектакли выступлениями в поддержку Устинова. Также коллектив театра им. Ермоловой опубликовал в Facebook обращение в поддержку Устинова и его родных.
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов направили генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда в отношении Устинова.
6/10
Максим Стулов / Ведомости
Александр Паль, актер театра и кино
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 18 сентября тоже выступил в поддержку Устинова. «Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», – написал он Instagram.
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Тверской суд Москвы получил апелляционную жалобу на приговор Устинову. Адвокат актера Дмитрий Чешков выразил уверенность, что поддержка актеров положительно повлияет на ход дела.
9/10
Максим Стулов / Ведомости
Следствие считает, что Устинов оказал сопротивление омоновцу при задержании на несогласованном митинге 3 августа. Устинов вину не признал. По его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро.
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Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации от региона Валентину Матвиенко, которая сейчас является сенатором от петербургского правительства и спикером Совета Федерации.
«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко», – сказал Беглов на церемонии инаугурации (цитата по «РИА Новости»).
Беглов, который был врио губернатора, победил на выборах, прошедших 8 сентября. Он набрал 64,43% голосов избирателей.
Матвиенко пришла в Совет Федерации в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Петербурге. В том же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.
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Тверской суд Москвы получил апелляционную жалобу на приговор актеру Павлу Устинову, сообщает пресс-служба суда. Адвокат актера Дмитрий Чешков рассказывал «МБХ медиа» о том, что обжаловал приговор.
Чешков также выразил уверенность, что поддержка актеров положительно повлияет на ход дела.
Ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Как утверждает следствие, он оказал сопротивление омоновцу при задержании на несогласованном митинге 3 августа. Устинов вину не признал. По его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро.
За Устинова массово вступились российские актеры. Первым в поддержку выступил Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств, в которой учился Устинов. После объявления приговора в социальных сетях начался флешмоб в поддержку актера. К нему присоединились Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Александр Петров, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян и Ирина Горбачева.
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В Москве у здания администрации президента начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над сотрудником Росгвардии, сообщают корреспонденты «Дождя» и РБК.
К зданию администрации президента пришли режиссер Александр Молочников, актер Никита Кукушкин, актриса Александра Бортич и другие. У здания образовалась очередь из желающих участвовать в одиночных пикетах.
В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил актера Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление омоновцу при задержании на митинге. Сам Устинов вину отрицает и утверждает, что в акции не участвовал, а ждал друга у метро. Видео задержания Устинова опубликовал телеканал «Дождь».
После объявления приговора Устинову за него вступились многие актеры. Среди них – Сергей Безруков, Данила Козловский, Максим Виторган, Александр Петров, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Павел Деревянко, Ирина Горбачева. Кроме того, за него вступились Максим Галкин, Ксения Собчак, а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ситуацию, в которой оказался Устинов, «вопиющей несправедливостью».
Пикеты за освобождение актера Павла Устинова
Максим Стулов / Ведомости
В Москве у здания администрации президента начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над сотрудником Росгвардии.
1/10
Максим Стулов / Ведомости
К зданию администрации президента пришли режиссер Александр Молочников, актер Никита Кукушкин, актриса Александра Бортич и другие. У здания образовалась очередь из желающих участвовать в одиночных пикетах.
2/10
Максим Стулов / Ведомости
В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил актера Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима.
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Приговор Устинову вызвал большой резонанс. За него вступились многие известные актеры и музыканты – Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. На фото: Никита Кукушкин, актер «Гоголь-центра».
4/10
Максим Стулов / Ведомости
Четыре театра – МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр «На Страстном», Другой театр и «Сатирикон» – завершили 16 сентября свои спектакли выступлениями в поддержку Устинова. Также коллектив театра им. Ермоловой опубликовал в Facebook обращение в поддержку Устинова и его родных.
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов направили генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда в отношении Устинова.
6/10
Максим Стулов / Ведомости
Александр Паль, актер театра и кино
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 18 сентября тоже выступил в поддержку Устинова. «Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», – написал он Instagram.
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Тверской суд Москвы получил апелляционную жалобу на приговор Устинову. Адвокат актера Дмитрий Чешков выразил уверенность, что поддержка актеров положительно повлияет на ход дела.
9/10
Максим Стулов / Ведомости
Следствие считает, что Устинов оказал сопротивление омоновцу при задержании на несогласованном митинге 3 августа. Устинов вину не признал. По его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро.
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Роскомнадзор заблокировал сайт англоязычного форума по олимпиадной математике Art Of Problem Solving, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Об этом в своем Facebookнаписал пользователь Сергей Маркелов. «Уже нельзя написать свое решение задачи через Билайн и Мегафон. Скоро и остальные провайдеры обновят реестр», – уточнил он.
При попытке входа на сайт artofproblemsolving.com информация о блокировке не появляется, но IP-адрес (45.56.124.84) форума есть в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. В качестве причины указано решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории России.
Как уточняет Роскомсвобода, адрес artofproblemsolving.com был включен в реестр 15 января. Маркелов отметил, что никогда не видел на форуме «экстремистской критики Путина» или «прозелитизма «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Зато, по его словам, на форуме было много обсуждений «геометрии, неравенств, многочленов».
Art of Problem Solving – англоязычный ресурс, пользователи которого обсуждают решения олимпиадных задач по математике. Ежемесячно сайт посещают примерно 1,7 млн человек, свидетельствуют данные SimilarWeb.
Технологии
Новости
Сервис онлайн-бронирования Bookform интегрируют в «Яндекс.Карты»
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Система онлайн-записи и работы с клиентами для бизнеса Bookform присоединилась к «Яндекс.Картам», сообщает пресс-служба «Яндекса». Bookform позволяет осуществлять бронирование и онлайн-запись, к расписанию можно подключить оплату, скидки и промокоды. Сервисом пользуются рестораны, салоны красоты, медицинские центры, автомастерские, организаторы детских праздников, коворкинги и другие компании.
«Чтобы расписание услуг с Bookform попало на "Яндекс.Карты", не нужно ничего делать: оно автоматически появится на карточке организации», – говорится в сообщении. В будущем владельцы компаний смогут настраивать расписание в личном кабинете «Яндекс.Справочника», также там появятся другие возможности, в том числе учет заказов, аналитика финансовых показателей и заполняемости бизнеса. Настройка и публикация расписания на «Яндекс.Картах» будет бесплатной для предпринимателей, комиссия с заказов взиматься не будет.
Для бизнеса онлайн-бронирование станет важным способом привлечения клиентов, считает Роман Чернин, руководитель геосервисов «Яндекса». Bookform будет развивать бронирование в мобильных «Яндекс.Картах» и других площадках, интересных малому бизнесу, отмечается в сообщении.
«Яндекс.Карты» – один из крупнейших городских сервисов. В среднем в месяц пользователи около 158 млн раз открывают карточки организаций на «Яндекс.Картах», отметили в пресс-службе.
Политика
Новости
Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова. «Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов, – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», – написал он Instagram.
Политик отметил, что несколько раз пересмотрел видео с места задержания Устинова. «Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания», – отметил он. По мнению Турчака, Устинов попытался увернуться от бойца Росгвардии, но не применял насилия против него.⠀
«Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», – отметил Турчак. Он выразил надежду, что при рассмотрении в суде вышестоящей инстанции будут учтены все аргументы стороны защиты.
В Москве 3 августа прошла несогласованная акция протеста против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму. Устинова задержали в этот день в центре Москвы. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к трем с половиной годам колонии общего режима. Устинов в суде не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро.
Приговор Устинову вызвал большой резонанс. За него вступились многие известные актеры и музыканты – Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. Они публиковали в соцсетях обращения, в которых призывали отменить вынесенный Устинову приговор, поскольку сочли его незаконным. 16 сентября четыре театра – МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр «На Страстном», Другой театр и «Сатирикон» – завершили свои спектакли выступлениями в поддержку Устинова. Также коллектив Театра им. Ермоловой опубликовал в Facebook обращение в поддержку Устинова и его родных.
Кроме того, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов направили генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда в отношении Устинова. Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов также попросил Чайку рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Устинову.
Театр за одного актера
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Константин Райкин, руководитель московского театра «Сатирикон»: "Я не понимаю, просто возмущен: невиновный человек должен просидеть почему-то три с половиной года, потому что попался под горячую руку кому-то". Устинов — бывший студент Высшей школы сценических искусств Райкина.
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instagram.com / mvitorgan
Максим Виторган, актер театра и кино: «Видео задержания Павла, где он якобы оказал сопротивление и нанес повреждение бойцу Росгвардии (похоже, «бойцы» эти вообще самое хрупкое, что создала природа), вы легко можете найти на YouTube. <...> Не поленитесь и сделайте это. Вообще поразительно, какое огромное количество людей втянуто в государственное преступление. Ведь низложение закона, уничтожение и дискредитация правоохранительной системы – это преступление против государства».
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instagram.com / juliaperesild
Юлия Пересильд, актриса театра и кино: «Тот парень, у которого вывих плеча (сотрудник Росгвардии, за причинение вреда которому осудили Устинова. - "Ведомости"), неужели ты сможешь спокойно спать, зная, что ни за что сидит человек?»
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instagram.com / pablo_derevyanko
Павел Деревянко, киноактер: "Хочу высказать негодование в связи с беспределом, творящимся в стране. Пять человек, пять молодых парней получили реальные сроки за участие в несанкционированном митинге за честные выборы. И один из них - Павел Устинов - это молодой актер, мой молодой коллега, который, как видно на видео, стоял в стороне, ничего не выкрикивал, как утверждает обвинение, а доблестная Росгвардия повалила его на асфальт и стала избивать дубинками. Призываю вас не стоять в стороне".
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instagram.com / irina_gorbacheva
Ирина Горбачева, актриса театра и кино: «Я против таких „судей». Я против такой власти! Свободу Павлу Устинову!»
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instagram.com / artpasha
Павел Артемьев, актер: "Представьте такую картину: ты просто стоишь на улице, смотришь в телефон, к тебе подбегают, тебя избивают и осуждают на 3,5 года. Вот такой порядок действий. И это не вымысел, а очень хорошо видно на видео задержания Павла Устинова - молодого актера, которого осудили на 3,5 года его жизни".
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instagram.com / palsascha
Александр Паль, актер театра и кино: "Нашего коллегу по цеху Павла Устинова осудили на 3,5 года строгого режима. На видео видно, что он не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, не выкрикивал лозунги, и, самое главное, самое удивительное, что это видео не рассматривалось в суде как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Это произвол и самосуд".
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instagram.com / bahaooo
Никита Кукушкин, актер, «Гоголь-центр»: «Видимо, сейчас время таких кровавых печальных флешмобов. Я предлагаю не сотрудничать с кинокомпаниями, режиссерами, продюсерами, которые предлагают откровенно пропагандистские проекты. Также не участвовать в спектаклях и не ставить спектакли, которые ставятся режиссером только по причине того, что они выказывают лояльность власти. Мы своим талантом и энергией питаем эту систему. Клип Тимати и Гуфа на "порнхабе" можете посмотреть: 80% населения страны не поддерживают нынешнюю власть. Не сотрудничать с Кириенко, не сотрудничать с администрацией президента, не ездить на "Тавриду Лайф". Скоро будет известна дата апелляции, мы все должны прийти и поддержать Павла».
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instagram.com / lazarevsergey
Сергей Лазарев, певец, актер: "Насколько мне известно от коллег актеров, Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором! Что же происходит!!?? Зачем??!!". В комментариях к этой записи в Instagram с Лазаревым не согласился другой бывший участник группы Smash Влад Топалов: "Ну, у нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года".
9/11
instagram.com / efremovefremov
Никита Ефремов, актер театра и кино: «У меня в памяти еще дело Ивана Голунова, и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем».
10/11
instagram.com / maxgalkinru
Максим Галкин, актер: "Я не в политику лезу, а в осознанное гражданское общество. Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников".
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Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов. ЦБ считает, что в подобной ситуации нужно руководствоваться тем, что бизнесмен должен отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом.
Издание отмечает, что проблема взыскания долгов по налогам с ИП существует давно, но из-за повышения эффективности контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) летом 2019 г. банки стали массово получать требования о блокировке средств на личных счетах бизнесменов. При этом многие банки отказывались делать это. Наличие проблемы подтвердил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По данным газеты, министерство финансов считает, что право ФНС взыскания налоговых долгов ИП не через судебных приставов на деле выгоднее для предпринимателей, поскольку иначе возможен исполнительский сбор, требующий судебных расходов.
Конституционный суд трижды подтверждал «неразграниченность» личного и предпринимательского имущества, отмечается в ответе ЦБ. При этом в ЦБ отметили, что банки должны исполнять решения ФНС с учетом ограничения законов на взыскания, установленные в отношении физлиц.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее называл избыточной блокировку счетов ИП во всех банках, поскольку блокировать могут крупные суммы, хотя недоимка при этом будет небольшой. В свою очередь вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предложил разграничивать коммерческий и личные счета ИП.