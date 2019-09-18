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«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».

Новая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных «Восточному», составляет не 600 000 руб., как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд руб., сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Адвокат одного из фигурантов дела, Филиппа Дельпаля, подтвердил агентству, что следствие ознакомило их с новой экспертизой. По его мнению, она дает некоторую надежду на изменение положения Дельпаля и других фигурантов Baring Vostok в лучшую сторону.

Эти выводы противоречат мнению международного аудитора из большой четверки и выводам люксембургских юристов, заявил представитель «Восточного». «Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн, не говоря уже о 3,8 млрд (если такая оценка есть в природе), и после этого комментировать экспертизу», – добавил он.

Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк «Восточный», который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ). Следствие считает, что эти акции на самом деле стоили не 2,5 млрд руб., а 600 000 руб. Основателя Baring Vostok Майкла Калви и других руководителей фонда обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.