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Сбербанк раскрыл число активных пользователей своего мобильного приложения

В мобильное приложение «Сбербанк онлайн» ежемесячно заходят около 50 млн человек, говорится в сообщении на сайте Сбербанка. При этом основная часть пользователей – россияне (47 млн), остальные 3 млн пользователей – граждане более чем 150 стран мира.

Дневная активная аудитория приложения достигает 20 млн клиентов. При этом за прошедший год среднее число входов на одного пользователя выросло с 19 до 25 раз в месяц.

Одна из самых популярных операций в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» – переводы с карты на карту, отметили в пресс-службе. В среднем клиенты совершают семь переводов в месяц в разных каналах. При этом более 80% переводов приходится на мобильное приложение «Сбербанк онлайн».

Самый быстрый рост аудитории приложения за год наблюдается среди клиентов старше 45 лет (+61%) и младше 20 лет (+41%). «Прирост пользователей в возрасте от 20 до 45 лет составил 29%», – отмечается в сообщении. Вклады в «Сбербанк онлайн» чаще всего открывают 20–29-летние: на них приходится 33%. При этом кредиты чаще всего оформляют через приложение пользователи в возрасте 30–39 лет – 47%. Более активно пользуются банковскими сервисами приложения женщины, они оформляют почти 60% всех кредитов и вкладов. При этом доля женщин среди активной аудитории приложения не так значительно превосходит долю мужчин: 55% против 45%.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в приложении «Сбербанк онлайн» появилась новая функция – пополнение карт Сбербанка с карт сторонних банков.