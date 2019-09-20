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Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников. Методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс» по заказу Тинькофф банка. Сервис тестируют более десяти розничных банков, рассказал РБК гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Участие в проекте подтвердили Тинькофф банк, ВТБ и «Ренессанс кредит».

Разработанная «Эквифаксом» система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека. Банки направляют бюро информацию о потенциальном заемщике и его поручителях. «Эквифакс» ищет совпадения по своей базе, которая содержит сведения о почти 60 млн граждан. Полученный результат может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика в зависимости от того, допускал ли кто-то из его родственников просрочку и в каком объеме.

В Тинькофф банке и ВТБ считают, что эта методика может быть полезной при оценке клиентов, о которых банки знают немного, например, если у них нет кредитной истории. Оценка ближайшего окружения потенциального заемщика может свидетельствовать о внешних факторах, влияющих на его финансовое положение, добавили в пресс-службе Альфа-банка.

У системы есть свои недостатки, признаются в «Эквифаксе». Она может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия, или, наоборот, не распознать мужа и жену с разными фамилиями. Гендиректор Объединенного кредитного бюро Николай Мясников предположил, что основным риском может стать отказ в кредите клиенту при наличии у него неблагонадежных родственников.