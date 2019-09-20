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Заместителем предправления «Траста» стал бывший топ-менеджер «Сбербанк капитала»

Заместителем президента – председателя правления банка непрофильных активов «Траст» стал выходец из «Сбербанк капитала» и «Роскосмоса» Дмитрий Беленов, говорится в сообщении банка. Беленов будет курировать в банке блоки «финансы» и «риски», а также службу внутреннего аудита и внутреннего контроля.

В правление «Траста» входят еще четыре человека: президент – председатель правления Александр Соколов, его первый заместитель, главный исполнительный директор Михаил Хабаров, члены правления Сергей Сучков и Филипп Лерман.

Беленов родился в январе 1971 г. В 1992 г. он окончил экономический факультет Воронежского государственного университета. С 2008 по 2018 г. работал заместителем гендиректора, членом совета директоров «Сбербанк капитала», а также членом комитета по проблемным активам в центральном аппарате Сбербанка. В последний год работал заместителем гендиректора, главного финансового директора, членом правления «Роскосмоса».

ЦБ создал на базе «Траста» банк непрофильных активов в апреле 2018 г. На его баланс были переведены непрофильные активы банков, санируемых через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Речь идет об активах «Открытия», Бинбанка, «Рост банка» и АвтоВАЗбанка, а также Промсвязьбанка. К концу I квартала 2019 г. активы «Траста» превышали 2 трлн руб. В течение пяти лет регулятор рассчитывает вернуть 1 трлн руб. непрофильных активов банков, санируемых через ФКБС, говорил в мае зампред ЦБ Василий Поздышев.