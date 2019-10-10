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Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка

Ведомости
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Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф. «На прошлой неделе мы пережили известный инцидент, слава Богу, что мы его пережили с минимальными потерями. И слава Богу, что мы в считанные часы сумели раскрыть то, что произошло», – сказал он (цитата по ТАСС). Греф пообещал поделиться результатами расследования со всеми участниками рынка.

Президент Сбербанка отметил, что банк создал сильную защиту от внешних угроз, но теперь столкнулся с другой проблемой – как защититься от собственных сотрудников, которые ее строили и знают все уязвимости. Для решения этой проблемы банк намерен существенно изменить систему внутренней защиты.

Греф добавил, что утечки – это, «к сожалению, в мире, наверное, самая большая проблема». «Утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ», – отметил он. Бороться с ними, по его мнению, нужно сообща с участниками рынка, регулятором, сотовыми операторами и другими сторонам процесса.

На прошлой неделе стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. Продавцы базы данных заявляли, что у них есть доступ к данным 60 млн кредитных карт. Сбербанк сначала подтвердил информацию об утечке данных о 200, а затем – о 5000 клиентов. Все карты были перевыпущены. В пресс-службе банка уточняли, что информацию фактически украл 28-летний руководитель сектора в одном из подразделений кредитной организации. Его действия банк объяснил корыстными целями.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

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Lufthansa Group продлила договор с «Домодедово»

Ведомости
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Немецкая Lufthansa Group и ее дочерние компании Austrian Airlines и Swiss на пять лет продлили договор с московским аэропортом «Домодедово», говорится в сообщении компании.

Согласно осенне-зимнему расписанию, начиная с 27 октября 2019 г. у Lufthansa Group, Austrian Airlines и Swiss будет 73 рейса в неделю из «Домодедово». Это рейсы из Москвы во Франкфурт, Мюнхен, Вену, Цюрих и Женеву. Lufthansa Group сотрудничает с авиакомпанией S7: пассажиры авиакомпании могут бронировать стыковочные рейсы S7 в конечные пункты в регионах России, сообщили в пресс-службе.

Lufthansa работает с «Домодедово» с 2008 г. По итогам прошлого года авиаконцерн стал крупнейшим в Европе, обогнав Air France-KLM Group по показателям пассажирооборота, писал Bloomberg. За год авиакомпания перевезла 142,3 млн пассажиров (+10%). Air France-KLM перевезла 101,4 млн пассажиров (+2,8% по сравнению с прошлым годом).

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Финансы
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Котировки ПИК упали на 10% после новости о продаже доли экс-партнером E&Y

Ведомости
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В четверг, 10 октября, котировки ПАО «Группа компаний ПИК» упали в начале торгов на Московской бирже почти на 10%. В 10:00 мск одна акция компании стоила 349 руб. (-9,35%). К 11:39 мск цена упала до 345,2 руб. (-10,39%).

Так рынок отреагировал на продажу Firlibia Holdings Limited около 13 млн акций группы ПИК (примерно 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, отмечает Bloomberg. Цена закрытия на «Московской бирже» составила 385 руб., при этом 9 октября акции упали на 2,5%.

Firlibia Holdings Limited принадлежит бизнесмену Марку Роудсу. Он – бывший партнер E&Y, входит в советы директоров публичных компаний в России и странах СНГ. К примеру, Роудс является членом совета директоров «Фосагро».

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. В 2018 г. компания, по данным Infoline Building Russia, построила более 1,9 млн кв. м. Ее выручка по итогам 2018 г. – 245 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и банк ВТБ (23,1%).

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Политика
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Минздрав выявил серьезные нарушения в центре им. Блохина

Ведомости
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Комиссия Министерства здравоохранения провела внеплановую проверку в НИИ детской онкологии, входящем в центр онкологии им. Блохина. Об этом сообщила руководитель комиссии Елена Байбарина. По ее словам, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения, однако оснований для увольнения руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой комиссия не обнаружила.

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после. К сожалению, они выявили очень серьезные нарушение, которые требуют скорейшего искоренения», – цитирует Байбарину ТАСС. Однако для увольнения директора НИИ нет ни малейшего основания, наоборот – комиссия рекомендовала руководителю центра им. Блохина поддержать ее деятельность, добавила она.

Детей в центре им. Блохина до середины 2019 г. лечили по инновационным протоколам, неэффективность которых доказана, добавил в свою очередь главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Поводом для проверки стало обращение детских онкологов из центра им. Блохина, в котором врачи утверждали, что новое руководство центра «терроризирует коллектив». Они жаловались на понижение зарплат, хамство, и требовали провести аудит строительства новых корпусов центра. Многие врачи написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой. В ответ руководство центра обвинило пожаловавшихся врачей в нарушении врачебной этики.

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Политика
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Арестованному с февраля менеджеру Baring Vostok впервые разрешили позвонить семье

Ведомости
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Следователи разрешили директору фонда Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину звонить семье из СИЗО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова. Зюзин с февраля находится под арестом по делу фонда, и до этого ему разрешали только переписываться с родными.

Мельников напомнил, что у топ-менеджера фонда четверо детей, младшему из которых нет и года. «За все время пребывания в СИЗО ему ни разу не разрешали ни свиданий, ни телефонных звонков», – пояснил ответственный секретарь ОНК. Теперь Зюзин сможет звонить супруге пять раз в месяц.

Уголовное дело, фигурантами которого стали топ-менеджеры Baring Vostok, было возбуждено в феврале. Басманный суд Москвы отправил под арест Зюзина, основателя фонда Майкла Калви, партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, партнера инвестфонда Вагана Абгаряна, гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова, а также экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Им вменяется хищение 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Позже Калви, Кордичева, Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест, остальные фигуранты дела по-прежнему в следственном изоляторе. Кордичев единственный из фигурантов дал признательные показания. На заседании суда по продлению меры пресечения Калви и Дельпалю 8 октября следователь сообщил, что расследование дела может быть завершено к Новому году.

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Аэропорт Екатеринбурга приостановил работу из-за аварийной посадки Ан-12

Ведомости
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Военно-транспортный самолет АН-12 совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. По предварительным данным, пострадавших нет. Работа аэропорта приостановлена.

Самолет приземлился в 11.19 по местному времени (9.19 мск). На борту было 20 человек. По предварительным данным, из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолет приземлился без них на запененную полосу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили информацию об аварийной посадке, сообщает «РИА Новости». «При выполнении планового полета из Челябинской области благополучно совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации Ан-12. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет», – говорится в сообщении.

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Политика
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«Коммерсантъ»: власти отсудили у контрактника 25,4 млн рублей за поломку военной техники

Ведомости
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Нальчикский гарнизонный суд взыскал 25,4 млн руб. с военнослужащего артиллерийской бригады Никиты Проскурина, признав его виновным в повреждении военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия и суда.

Речь идет о самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион». В марте 2019 г. на нерегулируемом круге при выезде из Магаса в Ингушетии она опрокинулась на проезжую часть из-за слабого крепления в полуприцепе седельного тягача. По версии следствия, Проскурин закрепил пушку только с передней части полуприцепа, а сзади просто стянул цепь под ковшом. На перекрестке Проскурин резко затормозил, цепь оборвалась и пушка опрокинулась на проезжую часть. Экспертиза показала, что «Пион» не подлежит восстановлению. В суде посчитали, что Проскурин нарушил правила крепления и транспортировки пушки и мог предвидеть возможные последствия при «необходимой внимательности».

Суд учел, что у военнослужащего есть малолетние дети, неработающая супруга и пожилая мать, за которой нужен уход, а также его боевые заслуги, ему назначили штраф на сумму 10 000 руб. Также удовлетворен гражданский иск Минобороны. В счет возмещения ущерба суд постановил обратить для взыскания иска автомобиль Проскурина. Военнослужащий свою вину признал, но просил оставить гражданский иск Минобороны без рассмотрения.

В июне 2019 г. Ставропольский гарнизонный суд рассматривал аналогичное дело в отношении военнослужащего Романа Еланского, отмечает «Коммерсантъ». В январе 2017 г. Еланский допустил опрокидывание боевой машины «Панцирь-С». Сумма ущерба составила более 17,4 млн руб. Суд взыскал с него штраф 40 000 руб. и еще 1400 руб. судебной пошлины, отмечает издание.

Политика
Новости

Apple удалила приложение, позволяющее протестующим в Гонконге следить за полицией

Ведомости
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Apple удалила приложение HKmap.live, которое позволяло протестующим в Гонконге следить за передвижениями полиции, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Приложение использовалось таким образом, что ставило под угрозу жизни сотрудников правоохранительных органов и жителей Гонконга, объяснила свое решение Apple. Например, преступники использовали его, чтобы найти районы, в которых нет полиции, и совершали там нападения.

HKmap.live позволяет отмечать на карте препятствия движению, например закрытые дороги или машины пожарных, но протестующие использовали его для отслеживания отрядов полиции. Каплями воды они отмечали водометы, динозаврами – отряды спецназа, поскольку такое прозвище им дали местные жители. Власти Китая раскритиковали Apple за то, что она одобрила это приложение.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне из-за законопроекта об экстрадиции в материковую часть Китая. Власти отозвали законопроект лишь в сентябре, но у демонстрантов к этому времени появились новые требования: немедленное ввести подлинное всеобщее избирательное право, освободить всех задержанных во время акций и расследовать жестокие действия полиции.

Политика
Новости

МВД предложило наказывать родителей за курение детей

Ведомости
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МВД предложило ввести административную ответственность родителей или других законных представителей за курение их несовершеннолетних детей. Об этом говорится в опубликованном на сайте МВД протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября.

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил направить в Минюст обращение о внесении этой нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), говорится в документе. Каким будет наказание, в нем не уточняется.

Новый КоАП разрабатывается по поручению премьера Дмитрия Медведева, в июне правительство представило его концепцию. Глава аппарата правительства Константин Чуйченко говорил, что новый КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 г.

В 2009 и 2014 гг. в Госдуму вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их детей, напоминает ТАСС. Однако обе инициативы не получили поддержки правительства и были отозваны автором или отклонены Госдумой.

Политика
Новости

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. По данным агентства, условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны.

Агентство отмечает, что Белый дом надеется после заключения такого соглашения продолжить переговоры с Китаем по вопросам интеллектуальной собственности и принудительной передачи технологий.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны пройти 10 и 11 октября. При этом если сторонам не удастся согласовать взаимные уступки, 15 октября произойдет очередное повышение пошлин США на китайские товары объемом $250 млрд в год до 30% с 25%.

Торговая война между США и Китаем идет с прошлого года. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Бизнес
Новости

ФАС выступила против предоставления льгот для рыбопромышленников

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала предложенные Минсельхозом льготы для рыбопромышленных предприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо заместителя руководителя службы Рачика Петросяна. Льготы предлагались в проекте доклада по доработке порядка взимания сборов и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для рыбопромышленников.

Ранее Минсельхоз разработал проект поправок в Налоговый кодекс, касавшихся совершенствования налогообложения в рыбной отрасли. Их основной целью было повышение ставок за пользование биоресурсами с 1 января 2020 г. Однако документ не прошел процедуру оценки регулирующего воздействия. Его было решено доработать.

Согласно новому расчету, доходы бюджета от пересмотра порядка сборов для отрасли могут увеличиться на 20 млрд руб., а с учетом возможных льгот – минимум на 10 млрд руб. в год. При этом Минсельхоз предлагал установить пятилетний переходный период перед изменением ставок, а также сохранить льготы по уплате сборов за пользование водными биоресурсами в 15% для градообразующих предприятий, артелей и колхозов. В ФАС считают, что для уплаты 15% ставки сбора компании должны будут взять на себя обязательства по переработке рыбы на территории прибрежного региона. Также служба считает переходный период перед установкой новых ставок нецелесообразным, пишет газета.

По оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), отказ от согласованного варианта поправок приведет к росту общей налоговой нагрузки на отрасль на 20% вместо изначально планируемых 15%.

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Политика
Новости

Руководитель центра им. Блохина пообещал уволить более 30 сотрудников

Ведомости
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Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина могут быть сокращены из-за финансовых проблем, заявил в интервью «Известиям» директор учреждения Иван Стилиди.

«Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками», – отметил он. По его словам, по согласию сотрудника возможен перевод на полставки.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждали, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует коллектив». Они жаловались на понижение зарплат, хамство, и требовали провести аудит строительства новых корпусов центра. Многие врачи написали заявления об увольнении в знак протеста против действий нового руководителя центра Светланы Варфоломеева. По словам врачей, также вопрос об увольнении рассматривают медсестры.

Руководство центра обвинило возмутившихся новыми порядками врачей в нарушении врачебной этики. К такому же выводу пришла комиссия Минздрава. Варфоломеева в июне 2019 г. возглавила НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина). Стилиди ранее утверждал, что поддерживает действия Варфоломеевой. По его мнению, конфликт разгорелся, поскольку некоторые врачи «имели личные амбиции» занять ее должность.

После обвинения в нарушении этики заместитель директора НИИ онкологии и гематологии Георгий Менткевич и другие врачи рассказали, что родителям детей, проходящих лечение в центре, пригрозили выпиской, если они будут заявлять о своей поддержке увольняющихся врачей. Центр им. Блохина опроверг эту информацию и заверил, что все пациенты получают необходимое лечение.

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