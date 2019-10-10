Mastercard и оператор системы «Мир» запустят переводы за рубеж через систему ЦБ
Mastercard и оператор российской платежной системы «Мир» – «Национальная система платежных карт» (НСПК) – подписали соглашение о развитии трансграничных переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП), говорится в совместном пресс-релизе.
«Обеспечение возможности мгновенных трансграничных переводов станет следующим этапом в реализации стратегии построения СБП и будет способствовать развитию безналичной экономики в России», – говорится в сообщении. Реализацией соглашения займется рабочая группа, в которую войдут представители НСПК и Mastercard.
Центробанк запустил СБП в тестовом режиме 28 января, в рабочем – 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона перевести деньги с одного банковского счета на другой. Система также предоставляет услуги оплаты в торговых точках по QR-коду.