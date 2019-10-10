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Мутко сообщил о возможном введении льготной ипотеки в проблемных регионах

В десяти регионах России могут появиться программы льготной ипотеки, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко (его слова приводит «Интерфакс»). Речь идет о субъектах, наименее развитых в социально-экономическом плане, пояснил Мутко, не назвав эти регионы.

Решение о введении льготной ипотеки пока не принято. Власти обсуждают и другие механизмы поддержки проблемных регионов, добавил вице-премьер.

В этом году последние места в рейтинге социально-экономического положения регионов по версии «РИА Новости» занимают Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Ингушетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Курганская область. В марте премьер Дмитрий Медведев на совещании правительства говорил, что наиболее сложная экономическая ситуация сложилась в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Саратовской, Курганской, Пензенской областях и Тыве.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить законодательную базу для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.