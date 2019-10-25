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Банк Дом.РФ уменьшит ставки по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБ

Ведомости
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Банк Дом.РФ (ипотечный портфель – более 100 млрд руб.) с 28 октября снижает ставки основных ипотечных кредитов, сообщил представитель банка. Ставки кредитов на покупку строящегося и готового жилья, а также на рефинансирование кредитов уменьшатся на 0,2 процентного пункта (п. п.).

Базовая ставка на покупку жилья на первичном рынке составит 8,7%, а минимальная ставка по программе «Новостройка» – 8,3% годовых (для зарплатных клиентов, а также тех, кто оформил кредит более чем на 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и более 4 млн руб. – в регионах). Приобрести жилье на вторичном рынке можно будет по ставке от 8,8%, а рефинансировать действующий ипотечный кредит – от 8,5% годовых. Клиентам, уже получившим одобрение банка, кредиты тоже будут выданы по новым ставкам.

«Ипотека – один из главных приоритетов розничного бизнеса банка, и мы стремимся создать максимально комфортные условия для людей при решении жилищного вопроса. Снижение стоимости фондирования на рынке позволяет последовательно повышать доступность ипотечных кредитов, а значит, и покупки жилья населением», – передал через пресс-службу зампред правления банка Данила Литвинов.

Последний раз Дом.РФ снижал ставки по ипотеке 1 октября – тогда базовая ставка опустилась на 0,8 п. п. до 8,9%. Одновременно снизили ставки и другие крупные ипотечные игроки: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк опустили ставки ипотечных кредитов на 0,3–0,8 п. п.

ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко – три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б. п.

Снижение ключевой ставки создает предпосылки для нового изменения ставок на рынке ипотеки, считает главный аналитик «Росбанк Дом» Наталья Ващелюк. Минимальные ставки по ипотечным кредитам банки предлагали летом 2018 г., когда ключевая ставка составляла 7,25% – на 0,75 п. п. выше, чем сейчас, напоминает она, При этом пока, по оценке Ващелюк, на долю банков, чьи ставки по ипотеке все еще выше тех минимумов, приходится более трети ипотечных кредитов на рынке. «Следовательно, на рынке ипотеки есть потенциал для снижения ставок, при реализации которого средняя ставка предложения до конца года может снизиться на 30–50 б. п. и в 2020 г. рынок ипотеки с высокой вероятностью войдет с рекордно низкими процентными ставками», – заключает она.

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Финансы
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Подозреваемого в хищении данных клиентов банков арестовали на два месяца

Ведомости
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Центральный районный суд Волгограда арестовал до 24 декабря подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, передает РИА «Новости». Речь идет об уроженце Волгограда, сотруднике коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» (ООО «НСВ») Антоне Бутурлакином. В суде он заявил, что продал базу данных клиентов банков человеку, который занимается вопросами банкротства. Бутурлакин признал вину и извинился за свои действия. 

«В информации, которая была опубликована третьими лицами, не было ни номеров карт, был счет и только суммы долгов, которые люди не оплачивали на протяжении 5-10 лет, с данной информацией ничего нельзя было сделать», — заявил в суде Бутурлакин.

Защита подозреваемого просила отправить его под домашний арест, обвинение настаивало на аресте. Бутурлакин за клиентскую базу получил 40 000 руб., заявил в суде следователь. По его словам, подозреваемого задержали при попытке покинуть регион. В свою очередь адвокат подозреваемого утверждал, что тот написал явку с повинной.

В четверг, 24 октября МВД сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 183 УК (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Бутурлакину грозит до пяти лет лишения свободы. Пресс-служба Сбербанка подтвердила «Ведомостям» распространенную МВД информацию. В банке подчеркнули, что утечка данных клиентов произошла не из Сбербанка и его дочерних компаний. «В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО «НСВ», – заявил представитель банка. В пятницу, 25 октября «Национальная служба взыскания» подтвердила причастность своего сотрудника к краже банковской информации, пообещав его уволить.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

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Бизнес
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Польше согласовали строительство трубы, которая может заместить ей поставки «Газпрома»

Ведомости
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Правительство Дании одобрило строительство в своих территориальных водах морского участка газопровода Baltic Pipe, говорится на сайте польского оператора Gaz-System, курирующего проект.

«Правительство Дании согласилось на строительство газопровода в датской части Балтийского моря. Разрешение на строительство было выдано министром энергетики и климата 25 октября», – отмечается в сообщении. Датское правительство выдало разрешение после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию региона. В территориальных водах Дании будут проложены два участка Baltic Pipe общей протяженностью 133 км.

Для начала реализации проекта Gaz-System необходимо получить в этом году еще два разрешения – на строительство трубопровода в территориальных водах Польши и Швеции, а также на побережье этих стран.

Проект газопровода Baltic Pipe должен связать месторождения норвежского шельфа в Северном море с Польшей. Он предполагает соединение норвежских и датских газовых систем, а также расширение инфраструктуры Дании. Мощность газопровода составит 10 млрд кубометров газа ежегодно. Gaz-System планирует завершить строительство трубопровода к октябрю 2022 г.

Ранее Financial Times писала, что Польша пытается снизить зависимость от поставок российского газа, в частности «Газпрома». По мнению газеты, польские власти рассчитывают, что поставки сжиженного природного газа из США и строительство газопровода Baltic Pipe позволят стране стать региональным газовым хабом, поставляя излишки странам Центральной и Восточной Европы.

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Экономика
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Минтранс предложил обменивать бутылки и банки на проезд в метро

Ведомости
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Минтранс предложил устанавливать на станциях метро и платформах железной дороги фандоматы, которые будут принимать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки. В обмен на сданную тару граждане смогут пополнить свою транспортную карту или получить баллы на оплату парковки, сообщает ТАСС со ссылкой на приглашение на совещание по этому вопросу, которое ведомство разослало в несколько министерств и компаний. Его подлинность агентству подтвердил Минпромторг.

На совещании были приглашены РЖД, Московский метрополитен, Петербургский метрополитен, Нижегородское метро, правительство Москвы, Росжелдор, Росавтодор, Российский экологический оператор, Минприроды, Минпромторг, Роспотребнадзор, а также компании «РТ-инвест», «Современный рециклинг» и «Зеленая собака». Список приглашенных на совещание публиковал Telegram-канал «Зеленый змий».

Минтранс действительно прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры, подтвердили агентству в пресс-службе министерства. В Минприроды заявили, что концептуально поддерживают эту идею.

Представитель «РТ-инвеста» сообщил «Ведомостям», что они не исключают своего участия в каких-либо совместных проектах по реализации подобных инициатив. Он отметил, что компания имеет свои наработки по данному направлению, которые будут озвучены в ближайшее время.

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Бизнес
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«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»

Ведомости
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Окружной суд Амстердама по требованию «Нафтогаза» арестовал 100% акций South Stream Transport B.V. («дочка» «Газпрома»), которая занимается строительством и управлением «Турецким потоком». Об этом сообщает украинская компания.

«Нафтогаз» просил ареста акций South Stream Transport B.V., потому что «Газпром» передал их своей другой «дочке» (ООО «Газпром трансгаз Краснодар») за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов российской компании в Нидерландах, пояснил в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Газпром» это сделал, потому что отказывается выплачивать долг перед «Нафтогазом», говорится в сообщении последнего: именно поэтому украинская компания инициировала отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, чтобы доказать неправомерность действий «Газпрома» по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей «дочке».

В South Stream Transport B.V. подтвердили арест акций судом. Это обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток», заверили в компании. Акции остаются в собственности у «Газпром трансгаз Краснодар».

В конце февраля прошлого года завершился многолетний спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Суд постановил, что украинская сторона недополучила за транзит $4,63 млрд, а «Газпром» теперь обязан выплатить ей $2,56 млрд. После вынесения решения предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что «Газпром» хочет расторгнуть контракты с Украиной. Миллер обращал внимание, что суд аргументировал свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины».

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Политика
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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Ведомости
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Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.

Ранее посольство России в США со ссылкой на госдепартамент сообщило, что Бутина вернется в Москву утром 26 октября. Как уточнило посольство, осужденная 25 октября будет освобождена из федеральной тюрьмы, в этот же день ее депортируют в Москву.

Весной этого года Бутина в интервью CNN заявила, что после возвращения на родину не планирует становиться медиаперсоной или телезвездой. «Я не цирковой медведь», – говорила она.

В апреле суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы, из них девять месяцев она отбыла, будучи под арестом во время следствия. Во время судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. Следствие считает, что Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американскими гражданами, имеющими влияние на политиков.

Что известно о Марии Бутиной

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Технологии
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Ведомости
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет. Компания начала внедрять новый алгоритм, основанный на искусственном интеллекте. Технология, получившая название BERT, позволит поисковику лучше понимать пользователей, поскольку анализирует не отдельные слова, а запросы целиком.

Прежний алгоритм пытался выделить наиболее важные слова в пользовательском запросе, игнорируя короткие или общие. Это позволяло ему определить основную тему запроса, но мешало понять, чего именно хочет пользователь. И хотя у нового алгоритма есть недостатки по сравнению с предыдущим, компания называет его внедрение «самым большим скачком вперед за последние пять лет и одним из самых больших скачков в истории поиска».

Технология уже тестировалась в англоязычном поиске и позволила сократить число переходов на сайты в выдаче, поскольку пользователи стали быстрее получать искомую информацию. Но руководитель отдела поиска Бен Гомес заверил Financial Times, что BERT не окажет большого влияния на трафик, отдаваемый Google. Вместо этого, по его мнению, пользователи начнут задавать более сложные вопросы по мере улучшения качества ответов.

FT отмечает, что это первый случай внедрения технологии естественной обработки языка, привлекший внимание ученых еще в прошлом году. Понимание языка – одна из самых больших сложностей для искусственного интеллекта из-за его изменчивости. Это связано с тем, что значение слов может меняться в зависимости от того, кто и в каком контексте их использует.

Финансы
Новости

Рубль слабо отреагировал на резкое изменение ключевой ставки ЦБ

Ведомости
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Рубль дорожает после того, как в пятницу, 25 октября, ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 6,5%. Релиз ЦБ был опубликован в 13.30 мск, и сначала курс почти не отреагировал на решение регулятора: за две минуты доллар и евро подешевели на 4 коп. до 63, 94 руб. и 71,08 руб. соответственно. В следующие два часа реакция усилилась: к 15.25 мск доллар стоил уже 63,72 руб. ( минус 36 коп. к закрытию четверга), евро – 70,76 руб. (-37 коп.).

Доходность десятилетних ОФЗ в пятницу опустилась ниже 6,5% годовых до 6,44% на 15.25 мск. Индекс Мосбиржи снизился на 0,67% до 2857,95 п.

Решение ЦБ оправдало ожидания рынка, с этим и связана достаточно нейтральная реакция, полагает аналитик Росбанка Анна Заигрина. Представители ЦБ неоднократно предупреждали в октябре, что более низкая, чем ожидалось, инфляция позволит более активно смягчать денежно-кредитную политику. «Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», – сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC на прошлой неделе. Такого четкого сигнала ЦБ не давал рынку с конца 2017 г., обращали внимание аналитики Росбанка.

Рынок еще до заседания закладывал возможное снижение ставки на 50 б. п. – в частности, это видно по ценам ОФЗ, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко. За месяц кривая доходностей ОФЗ снизилась примерно на 50–60 б. п. И кроме того, такое агрессивное решение в глазах отдельных участников уменьшает потенциал для дальнейшего снижения ставки, добавляет Кравченко. Запоздалый скачок рубля скорее всего связан с публикацией обновленного макропрогноза ЦБ, уже после пресс-релиза, добавляет он: «В частности, рубль укрепился на снижении прогноза ЦБ по оттоку капитала в этом году и в 2020–2021 гг.».

Умеренная реакция рынка также может быть связана с тем, что инвесторы ждали более явных сигналов о снижении ставки в декабре, пишет в обзоре начальник отдела инвестиций «БКС брокера» Нарек Авакян.

Бизнес
Новости

Победителя конкурса «Лидеры России» назначили замминистра энергетики

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев назначил замминистра энергетики победителя конкурса «Лидеры России», директора департамента по контролю в электроэнергетике ведомства Евгения Грабчака. Копия соответствующего распоряжения опубликована на сайте правительства.

До Грабчака должность замминистра энергетики, курирующего электроэнергетику, занимал Алексей Текслер. В марте президент Владимир Путин назначил Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. 8 сентября Текслер в первом туре выиграл выборы и возглавил регион. За него проголосовали 69,31% избирателей при явке 45,14%.

Грабчак родился 18 июля 1981 г. в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. В 2004 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности «прикладные математика и физика». С 2005 по 2013 г. работал в различных инфраструктурных и консалтинговых компаниях, в том числе в «МРСК Центра». В госкорпорации «Олимпстрой» Грабчук занимался проектами строительства олимпийских объектов в Сочи. Осенью 2013 г. он перешел в Минэнерго на должность замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, в конце 2014 г. возглавил этот департамент. В марте этого года Грабчак стал победителем «Лидеров России». Его наставником был вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс, рассказывал Грабчак в интервью журналу «Электроэнергия. Передача и распределение».

26 января 2018 г. минфин США расширил санкции против России из-за военного конфликта на Украине. Тогда в санкционный список были включены более 20 граждан России, в том числе Грабчак.

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал идею отключать связь телефонным террористам

Ведомости
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Речь об отключении связи с некоторыми странами для борьбы с телефонным терроризмом не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь излюбленный гипертрофированный подход иногда в информационных потоках», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Но в Кремле знают, что такая возможность обсуждается на различных уровнях, добавил Песков. Он подчеркнул, что принять меры для борьбы с телефонным терроризмом необходимо, поскольку он «фактически угрожает и вносит дискомфорт в жизни тысяч людей». «Все остальное, как это будет осуществляться, – это не мне нужно комментировать, а специалистам», – заключил Песков.

Ранее РБК сообщил, что Федеральной службе безопасности могут разрешить отключать связь со странами, уличенными в телефонном терроризме. Связь со страной, из которой поступают ложные звонки, например с сообщениями о минировании, предлагается отключать на срок до 180 дней. При этом оператор будет блокировать как голосовую связь, так и передачу данных, отмечал один из участников рабочей группы по законопроекту.

Политика
Новости

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости
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Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Устроивший стрельбу солдат задержан.

Инцидент произошел в 18.20 по местному времени. При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Министерство предполагает, что у него мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым. Для установления всех обстоятельств проводятся следственные действия.

Поселок Горный имеет статус закрытого административно-территориального образования. Он находится в 80 км от Читы.

Финансы
Новости

ЦБ сменил гендиректора управляющей компании фонда банковских санаций

Ведомости
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Гендиректором управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) назначен Андрей Орешко. Он сменил Дмитрия Пожидаева, который перешел на другую работу.

Пожидаев назначен председателем правления Московского индустриального банка (МИнБ), говорится в сообщении банка. ЦБ в январе забрал МИнБ на санацию через ФКБС. 25 октября ФКБС прекратил исполнять фукнции временной администрации банка в связи с формированием органов управления.

Пожидаев возглавил УК ФКБС в августе прошлого года. До этого он работал в Агентстве по страхованию вкладов и занимал пост зампреда правления Балтийского банка.

Орешко пришел в УК ФКБС в июне 2019 г. на должность руководителя проектов. С июля 1995 г. по май 2019 г. он занимал различные должности в Сбербанке. Из банка Орешко ушел с позиции заместителя председателя Юго-Западного банка – управляющего Краснодарским отделением.

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