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ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, банк нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация предоставляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отметил регулятор. Также Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и нарушал порядок расчета капитала, добавил ЦБ.

Регулятор назначил в банк временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Согласно информации на сайте банка, его акционерами являются Волжская инвестиционная компания (46,6%), Чувашская Республика в лице министерства юстиции и имущественных отношений региона (36,3%), ООО «Ресурсмаркет» (5,5%) и другие юридические и физические лица.

Чувашкредитпромбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Выплаты начнутся не позднее 21 ноября, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

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