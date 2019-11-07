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ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, банк нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация предоставляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отметил регулятор. Также Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и нарушал порядок расчета капитала, добавил ЦБ.

Регулятор назначил в банк временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Согласно информации на сайте банка, его акционерами являются Волжская инвестиционная компания (46,6%), Чувашская Республика в лице министерства юстиции и имущественных отношений региона (36,3%), ООО «Ресурсмаркет» (5,5%) и другие юридические и физические лица.

Чувашкредитпромбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Выплаты начнутся не позднее 21 ноября, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Становление банковской системы России. Основное за 20 лет

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Технологии
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В WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групповых чатов

Ведомости
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В мессенджере WhatsApp появилась возможность контролировать приглашения в группы. Теперь пользователи смогут выбирать, кто может добавлять их в чаты, говорится в блоге компании. Ранее пользователи могли добавлять друг друга в группы без ограничений.

С новыми настройками приватности пользователи будут отправлять приглашение вступить в группу. Оно будет действовать три дня. Чтобы активировать функцию, нужно перейти в приложении в раздел «Настройки», затем «Аккаунт/Учетная запись "Приватность/Конфиденциальность" и "Группы" и выбрать, кто может добавлять вас в чаты: «Все», «Мои контакты» или «Контакты, кроме...». Пользователи получат возможность более эффективно контролировать количество отправляемых им групповых сообщений, рассказали в компании. Новые настройки будут доступны в ближайшее время при установке последней версии приложения.

WhatsApp принадлежит Facebook. Им пользуются около 1,5 млрд человек.

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Политика
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Исследователи впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Ведомости
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Группа американских ученых обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) впервые почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури.

Новый штамм отнесли к группе М наиболее распространенного и патогенного вида ВИЧ-1. У вируса иммунодефицита существует много разных подтипов или штаммов. Как и другие вирусы, ВИЧ может меняться и мутировать со временем. Однако новый штамм был обнаружен впервые после того, как в 2000 г. ученые установили принципы классификации подтипов.

По правилам, ученым, для того чтобы заявить о выявлении нового подтипа вируса, нужно зафиксировать его как минимум у трех не связанных между собой пациентов. Указанным штаммом ВИЧ были в разные годы заражены три жителя Демократической Республики Конго.

Открытие может помочь исследователям лучше понять, как эволюционировал и распространялся вирус. В будущем это может приблизить специалистов к созданию эффективной и доступной вакцины от ВИЧ.

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Бизнес
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AliExpress в преддверии «черной пятницы» объявил о сокращении срока доставки в Россию

Ведомости
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Логистический оператор Cianiao, дочерняя компания Alibaba Group, запустил три прямых авиарейса между Китаем и российскими городами-миллионниками – Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском, сообщается в пресс-релизе AliExpress в России. Цель – сократить время доставки заказов до 10 дней, пояснил гендиректор компании Дмитрий Сергеев. Сейчас средний срок доставки покупок из Китая составляет около 25 дней в зависимости от региона, уточнил «Ведомостям» представитель AliExpress в России.

Рейсы во все города будут выполняться один раз в день, а накануне так называемой «черной пятницы» (11 ноября) их число увеличится до двух в день, отмечается в пресс-релизе компании. Отправленные посылки будут обрабатываться в сортировочном центре «Почты России» во «Внуково», а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Далее посылки будут досталяться в отделения связи.

Заместитель гендиректора по международному бизнесу «Почты России» Денис Ильин, который цитируется в пресс-релизе, пояснил, что новый логистический продукт «позволит существенно снизить удельную себестоимость одной отправки и обеспечивает лучшее качество логистики для интернет-площадок».

В пресс-релизе подчеркивается, что к открытию новых маршрутов компания Cainiao забрендировала самолет в свои корпоративные цвета.

AliExpress в июне запустил доставку недорогих товаров в города-миллионники и европейскую часть России с помощью самолетов. Речь тогда шла о товарах по цене до 150 руб. Раньше такие посылки отправляли из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом.

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Политика
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Сын Патрушева купил долю в поставщике оборудования для подвижного состава

Ведомости
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Андрей Патрушев, сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева, стал прямым владельцем доли в 6,25% в ООО «Транстелесофт». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ от 22 октября, пишет «Коммерсантъ».

Сам Андрей Патрушев отказался от комментариев. 25 октября пресс-служба «Газпром нефти», где он с 2015 г. занимал должность заместителя гендиректора, объявила о том, что Патрушев уходит из компании. Причина, пояснила пресс-служба, – переход на другую работу. О какой работе идет речь, она не сообщила.

Андрей Патрушев не планирует входить в руководство компании и заниматься операционным менеджментом, сообщила группа Ctrl2GO, в которую входит «Транстелесофт». Два источника «Коммерсанта» говорят, что Ctrl2GO не станет основным местом работы Патрушева. По их словам, он займет пост в одной из крупных добывающих компаний.

«Транстелесофт», согласно данным на ее сайте, – одна из ведущих компаний в области разработки и внедрения бортовых систем безопасности и информационно-сервисных систем для подвижного состава и городского транспорта. Контрольный пакет в 75% в ней принадлежит ООО «Локотех-сигнал». Та, в свою очередь, принадлежит кипрской Holdings CTRL2GO Ltd. Оставшиеся 25% поровну поделены между Вадимом Татариновым, Светланой Лужбиной, Вячеславом Нарышкиным и Андреем Патрушевым.

Андрей Патрушев – младший сын экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Родился в 1981 г. До прихода в нефтяной бизнес в 2006 г. занимал пост замначальника девятого отдела управления «П» («Промышленность», курирует и нефтяную отрасль) ФСБ. До 2008 г. был советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина. В 2007 г. Владимир Путин наградил его орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу». Работал на менеджерских должностях в таких компаниях, как «РН-сервис», «Зарубежнефть», «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

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Финансы
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ВТБ рассказал о тестировании оплаты поездок в метро по биометрии

Ведомости
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ВТБ тестирует систему оплаты проезда в московском метро по биометрии совместно с «Ростелекомом», рассказал зампред правления банка Анатолий Печатников. Воспользоваться технологией, по словам Печатникова, смогут клиенты всех банков, она будет работать на базе Единой биометрической системы (ЕБС). «Ростелеком» – оператор ЕБС.

Технология позволит пассажирам проходить через турникет за одну миллисекунду, к такому показателю стремится ВТБ. За это время платформа успеет распознать пассажира по лицу и принять решение, открывать створки турникета или нет, говорит Печатников.

В начале сентября о тестировании технологии распознавания лиц для оплаты проезда сообщила пресс-служба метрополитена: «Московский метрополитен совместно с ВТБ и Сбербанком проводит внутреннее тестирование возможности оплаты проезда с помощью биометрии. Пассажиры московского метро в тестировании не участвуют» (цитата по «РИА Новости»).

На станции «Сухаревская» Московский метрополитен совместно со Сбербанком уже запустили тестирование технологии и привлекли фокус-группу. Для оплаты проезда пассажирам необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти небольшую процедуру регистрации: сделать селфи и ввести данные банковской карты, рассказывали «РИА Новости» в пресс-службе Сбербанка. Платформа разработана на базе продукта по распознаванию лиц от VisionLabs.

Единая биометрическая система заработала с 1 июля 2018 г. для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки, соответствующие критериям. Сейчас биометрию собирают 155 банков в более чем 5300 отделениях.

Сбербанк создает собственную биометрическую платформу, конкурирующую с ЕБС. В конце 2018 г. госбанк сообщил, что получил миллионы биометрических образцов. В ЕБС зарегистрировано около 65 000 человек, сказал 6 ноября представитель «Ростелекома». «Ведомости» направили запросы в Сбербанк и Московский метрополитен.

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Политика
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США обвинили двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже на Саудовскую Аравию

Ведомости
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Минюст США обвинил двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ведомство.

Гражданин США Ахмад Абуаммо был арестован за то, что следил за пользователями трех аккаунтов по поручению королевства, пишет издание. Другой — Али Альзабара — предположительно находится в Саудовской Аравии. По данным издания, он обвинен в доступе к личной информации более чем 6 000 учетных записей Twitter в 2015 г.

Как пишет газета The Washington Post, один из аккаунтов, которые он мог взломать, принадлежал Омару Абдулазизу, известному критику Саудовской Аравии. Этот человек был другом Джамаля Хашкоджи, убитого обозревателя Washington Post. Издание указывает, что это первый случай, когда федеральные прокуроры открыто обвинили Эр-Рияд в шпионаже в США.

Хашкоджи, критиковавший Мухаммеда ибн Салмана и живший в США, в начале октября 2018 г. отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого перестал выходить на связь. Сначала Эр-Рияд утверждал, что журналист пропал после того, как покинул консульство, но 20 октября прокуратура Саудовской Аравии признала, что корреспондент был убит в здании диппредставительства. 

Политика
Новости

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Ведомости
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Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

В материале уточняется, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность россиян сократилась на 52 500 человек. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.

Согласно докладу, с января по август в России родилось 994 300 человек, что на 83 800 человек (минус 7,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших за этот же период (1,2 млн человек) сократилось на 33 700 человек, или на 2,7%. Аудиторы отмечают, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд и создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан.

Бизнес
Новости

РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ

Ведомости
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ВТБ выкупил весь долг компании «Мечел» Игоря Зюзина перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на источники. Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», а Сбербанк не стал комментировать сделку. В «Мечеле» не ответили на запрос издания.

С учетом состоявшейся сделки компания «Мечел» должна ВТБ около 204,6 млрд руб., что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы, указывает издание. Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга).

Источники издания сообщили, что состоявшаяся сделка между банками является частью схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева перед ВТБ. Чистый долг «Евроцемент груп» в 2016 г. достигал 100 млрд руб., из которых Сбербанку компания была должна около 65 млрд руб. Точный размер долга не назывался.

В начале июля Сбербанк сообщал, что получил от «Мечела» обновленную финансовую модель и предложения по реструктуризации задолженности. Последние несколько лет «Мечел» вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. Общий долг компании в июле превышал 410 млрд руб. Долговая нагрузка составляла 5,7 EBITDA на конец I квартала 2019 г.

В 2017 г. основные кредиторы компании – Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ – согласились с новыми условиями погашения долгов в 2022 г. При этом иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность «Мечела» в размере $461 млн. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама

Ведомости
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Один из терминалов амстердамского аэропорта Схипхол был полностью закрыт для пассажиров из-за попытки угона одного из самолетов, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Телеканал сообщил, что нештатная ситуация связана с возможной попыткой захвата рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид.

Во время посадки пассажиров в самолет пилот нажал тревожную кнопку. К тому моменту 27 человек уже поднялись на борт лайнера. По предварительным данным, угнать самолет пытался человек, вооруженный ножом. Военная полиция Нидерландов подтвердила чрезвычайную ситуацию на одном из самолетов, но не сообщила подробностей инцидента.

Администрация аэропорта позже сообщила в Twitter, что пассажиры и члены экипажа благополучно покинули самолет. Экстренные службы продолжают работу на месте событий и обследуют воздушное судно. Авиакомпания AirEuropa объяснила инцидент тем, что пилот случайно поднял тревогу. Перевозчик принес пассажирам извинения за неудобства.

Бизнес
Новости

Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину

Ведомости
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Для подписания нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить комплекс «принципиально важных вопросов», заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В частности, урегулировать судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» и вoсстановить баланс интересов сторон, говорится в сообщении «Газпрома».

«Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 г., «Газпром» готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий», – приводятся в сообщении компании слова Миллера по итогам встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Помимо этого Украина должна отменить решения антимонопольного кoмитета, оштрафовавшего «Газпром» по обвинению в «злоупoтреблении монопольным полoжением» на украинском газовом рынке. Стороны также должны договориться об объеме и условиях прямых закупок газа у России со следующего года. «Решение украинской стороны напрямую влияет на прoпускную способность рoссийской газотранспортной системы, которую должен пoддерживать «Газпром» на границе с Украинoй», – говорится в сообщении российской компании.

Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 г. Москва и Киев ранее начали переговоры об условиях транзита. Москва предложила отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, «Газпром» ранее заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа. Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.

Нефтегазовая промышленность. Главные события за 20 лет

Выбор редактора
Политика
Новости

Демократы назначили дату первых слушаний об импичменте Трампа

Ведомости
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Демократы планируют провести первые открытые слушания в палате представителей (нижняя палата конгресса США. – «Ведомости») по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа на следующей неделе, написал в Twitter председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. По его словам, 13 ноября выступит временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, а 15 ноября – бывший посол США в Киеве Мари Йованович.

В конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в попытке давления на президента Украины для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита нынешней предвыборной гонки от демократической партии. Во время президентства Обамы Байден-младший работал в занимающейся добычей газа на Украине Burisma Holdings. Его доход за пять лет работы в компании составил около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.

Открытые слушания – это новый этап расследования демократов, и это будет первый случай, когда страна услышит напрямую от официальных лиц обвинения в том, что Трамп подтолкнул Украину провести расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает телеканал CNN. Следователи заслушали более десятка свидетелей за закрытыми дверями, собрав воедино доказательства многомесячной кампании, инициированной личным адвокатом президента Рудольфом Джулиани на Украине, которая включала в себя попытку убрать Йованович с должности посла США в Киеве и затем убедить Украину начать расследование в отношении Байдена-младшего, отмечает телеканал.

Показания Тейлора являются одними из наиболее значимых для демократов доказательств того, что $400 млн военной помощи Украине и встреча Трампа с Зеленским один на один были обусловлены тем, что Украина начала расследования в отношении Байдена, передает CNN. По мере того как демократы начинают переходить от показаний к установлению фактов, комитет по разведке начал публиковать стенограммы допросов за закрытыми дверями. Ранее уже были обнародованы показания Йованович. По словам Шиффа, стенограмма показаний Тейлора будет опубликована позднее в среду.

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