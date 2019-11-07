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Оплата по QR-коду в Системе быстрых платежей станет доступна по всей России в 2020 году

Оплату покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) запустят по всей стране в 2020 г. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. Она отметила, что технологию уже тестируют несколько торговых сетей.

ЦБ запустил СБП в тестовом режиме в январе, в рабочем – в феврале. Система позволяет по номеру телефона переводить деньги с одного банковского счета на другой. В СБП также предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода. При этом комиссия для торговых точек существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 г.

В октябре РБК сообщил, что в СБП могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Опция включена в разработанную регулятором концепцию развития платежной системы России до 2023 г., уточняло издание со ссылкой на документ. К выплатам из бюджета относятся пенсии и другие социальные выплаты из ПФР, выплаты государственным служащим, зарплаты сотрудников государственных и муниципальных организаций, стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей.