ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Невский банк был лишен лицензии из-за утраты капитала в результате хищения значительной части активов. «В первой декаде декабря 2018 г. неустановленными лицами у кредитной организации были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд руб.», – отмечает ЦБ. После формирования резервов на возможные потери по отсутствующим активам банк полностью утратил капитал, уточняется в пресс-релизе. По факту хищений возбуждено уголовное дело.