ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.
По мнению ЦБ, Кранбанк нарушал нормативные акты регулятора в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банк также предоставлял ЦБ некорректную финансовую отчетность, осуществлял операции с признаками вывода активов и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. В ходе проверки ЦБ выявил «обесценение значительной части активов» Кранбанка. Информация о выявленных нарушениях направлена в правоохранительные органы.
Невский банк был лишен лицензии из-за утраты капитала в результате хищения значительной части активов. «В первой декаде декабря 2018 г. неустановленными лицами у кредитной организации были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд руб.», – отмечает ЦБ. После формирования резервов на возможные потери по отсутствующим активам банк полностью утратил капитал, уточняется в пресс-релизе. По факту хищений возбуждено уголовное дело.
По величине активов Кранбанк занимал 204-е место в российской банковской системе, Невский банк – 317-е место (согласно данным ЦБ на 1 декабря этого года). Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.