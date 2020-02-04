Капитализация TCS Group Тинькова превысила $5 млрд

«Отдельное спасибо Оливеру Хьюзу (предправления «Тинькофф банка». – «Ведомости»), даже когда в 2015-м мы стоили $300 млн, он единственный в команде, кто верил, что мы будем стоить $5 млрд и потом $10 млрд», – написал Тиньков на своей странице в Instagram.