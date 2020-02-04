Капитализация TCS Group Тинькова превысила $5 млрд
Капитализация группы TCS Group Holding PLC Олега Тинькова превысила $5 млрд, свидетельствуют данные торгов на Лондонской фондовой бирже.
На 14.43 мск цена на депозитарные расписки выросла на 3,89% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $25,35 за бумагу. К этому времени рыночная капитализация компании составляла $5,02 млрд. На открытии торгов стоимость одной расписки равнялась $24,5.
К 14.50 мск стоимость депозитарных расписок TCS Group на Московской бирже увеличилась на 4,21% до 1610 руб. за бумагу.
«Отдельное спасибо Оливеру Хьюзу (предправления «Тинькофф банка». – «Ведомости»), даже когда в 2015-м мы стоили $300 млн, он единственный в команде, кто верил, что мы будем стоить $5 млрд и потом $10 млрд», – написал Тиньков на своей странице в Instagram.
TCS Group зарегистрирована на Кипре. Группа является единственным акционером «Тинькофф банка». Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков. Его состояние Forbes оценивает в $2,2 млрд.