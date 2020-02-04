Максимальная ставка вкладов упала до 5,76% годовых

Банк «ФК Открытие» успел дважды снизить ставки основных депозитов – в общей сложности на 0,2–0,3 п. п. и довел максимальную ставку до 5,84%. Совкомбанк снизил ставки для всех сроков вложений на 0,3 п. п., максимальную – до 5,8% годовых (для тех, кто не платит картой «Халва», для пользователей карты – до 6,8%).