Максимальная ставка вкладов упала до 5,76% годовых
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в третью декаду января упала до нового исторического минимума – 5,757% годовых, следует из данных Центробанка. По сравнению со второй декадой января показатель снизился на 0,13 процентного пункта (п. п.).
Сейчас ЦБ считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка. Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по размеру вкладов, не увеличивать ставки более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.
В конце января пять банков из первой десятки снизили ставки рублевых вкладов. Сбербанк 31 января завершил прием своего самого выгодного промовклада новогоднего сезона 2020 г., после чего максимальная ставка его розничного депозита рухнула с 5,85 до 4,5% годовых.
Тогда же РСХБ опустил рублевые ставки на 0,1–0,45 п. п., максимальный процент в рознице упал с 6,4 до 6% годовых (по вкладу на 4 года с выплатой процентов в конце срока).
Двумя днями ранее ВТБ уменьшил ставки в основной линейке розничных вкладов на 0,05–0,2 п. п. до 4,55% годовых (4,7% с учетом капитализации), но продлил до конца марта срок приема промовклада «Время роста», пока сохранив номинальные ставки 5,41–5,68%.
Банк «ФК Открытие» успел дважды снизить ставки основных депозитов – в общей сложности на 0,2–0,3 п. п. и довел максимальную ставку до 5,84%. Совкомбанк снизил ставки для всех сроков вложений на 0,3 п. п., максимальную – до 5,8% годовых (для тех, кто не платит картой «Халва», для пользователей карты – до 6,8%).