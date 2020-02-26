ВТБ заработал за год 201,2 млрд рублей чистой прибыли

Рост чистого процентного дохода составил незначительные 0,2%. Всего за прошлый год ВТБ получил 440,6 млрд руб. чистого процентного дохода. Чистый комиссионный доход вырос на 29,2% — до 108,5 млрд руб. В IV квартале 2019 г чистые комиссионные доходы составили 41,2 млрд руб., увеличившись на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На чистый комиссионный доход повлияли операции с ценными бумагами и операциями на рынках капитала, вознаграждением за распространение страховых продуктов и агентские услуги и консолидацией приобретенных банков, говорится в сообщении ВТБ.