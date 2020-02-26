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ВТБ заработал за год 201,2 млрд рублей чистой прибыли

Ведомости

ВТБ заработал в прошлом году 201,2 млрд руб. чистой прибыли, говорится в его отчетности по МФСО, это на 12,9% больше, чем в 2018 г., когда банк заработал 178,2 млрд руб.

Рост чистого процентного дохода составил незначительные 0,2%. Всего за прошлый год ВТБ получил 440,6 млрд руб. чистого процентного дохода. Чистый комиссионный доход вырос на 29,2% — до 108,5 млрд руб. В IV квартале 2019 г чистые комиссионные доходы составили 41,2 млрд руб., увеличившись на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На чистый комиссионный доход повлияли операции с ценными бумагами и операциями на рынках капитала, вознаграждением за распространение страховых продуктов и агентские услуги и консолидацией приобретенных банков, говорится в сообщении ВТБ.

Совокупный кредитный портфель Группы вырос на 0,3% до 11,4 трлн руб. Кредиты физическим лицам выросли на 12,6% и составили 3,3 трлн руб. Портфель кредитов юридическим лицам сократился на 4%, до 8,96 трлн руб. «в основном в результате серии крупных погашений кредитов в четвертом квартале», пояснили в банке.

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