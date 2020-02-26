ЦБ зафиксировал снижение максимальной ставки по рублевым вкладам
Центробанк России зафиксировал снижение средней максимальной ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках России с 5,49 (первая декада февраля) до 5,45% (вторая декада февраля). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Средний показатель рассчитан по ставкам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, «ФК Открытия», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.
ЦБ 7 февраля шестой раз подряд снизил ключевую ставку – на 0,25 п. п. до 6%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила снижения ставки на следующем заседании регулятора 20 марта.