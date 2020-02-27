«Алроса» может продать свой пенсионный фонд единственному претенденту

В декабре 2019 г. наблюдательный совет «Алроса» принял решение о продаже принадлежащих компании акций «Алмазной осени» в форме закрытого аукциона. По его условиям, с победителем аукциона должно было быть заключено акционерное соглашение, в соответствии с которым НПФ нельзя будет ликвидировать или реорганизовать, а также продать его акции третьим лицам. Также алмазодобывающая компания намеревалась сохранить за собой контроль при принятии решений и представительство в совете директоров фонда.