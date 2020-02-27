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«Алроса» может продать свой пенсионный фонд единственному претенденту

Ведомости

Наблюдательный совет компании «Алроса» рассмотрит возможность продажи негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Алмазная осень» единственному претенденту — НПФ «Газфонд Пенсионные накопления». Об этом пишет «Коммерсантъ» по итогам закрытого аукциона по продаже, который признан несостоявшимся.

Покупателями акций «Алмазной осени», как сообщала «Алроса», могли стать пенсионные фонды с «наивысшим рейтингом надежности, значительным объемом активов, стабильно высокой доходностью и опытом работы». К участию, по словам источников газеты, были приглашены группы Сбербанка и ВТБ, а также «Газфонд Пенсионные накопления». Заявку на участие подал только последний, остальных не устроили предложенные условия продажи.

В декабре 2019 г. наблюдательный совет «Алроса» принял решение о продаже принадлежащих компании акций «Алмазной осени» в форме закрытого аукциона. По его условиям, с победителем аукциона должно было быть заключено акционерное соглашение, в соответствии с которым НПФ нельзя будет ликвидировать или реорганизовать, а также продать его акции третьим лицам. Также алмазодобывающая компания намеревалась сохранить за собой контроль при принятии решений и представительство в совете директоров фонда.

НПФ «Алмазная осень» был создан в 1995 г. «Алроса» владеет 99,92% акций, профсоюз работников — 0,08%. Обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению фонда на начало 2020 г. составляли 26,8 млрд руб. (28, 9 тыс. клиентов), по обязательному пенсионному страхованию — 3,4 млрд руб. (33,8 тыс. тыс. клиентов).

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