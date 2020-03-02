Рубль укрепляется после обвала на прошлой неделе

Укрепление российской валюты происходит после обвала на прошлой неделе. В пятницу, 28 февраля, курс доллара увеличился на 86 коп. и достиг 66,88 руб. Курс евро впервые с августа 2019 г. превысил 74 руб. Индекс Мосбиржи в этот день обвалился на 4,48% до 2785,08 пункта, долларовый индекс РТС – на 6,24% до 1299,69 п. Стоимость нефти Brent в пятницу опускалась ниже $50 впервые с июля 2017 г.