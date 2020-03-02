Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта прошлого года

Евро дорожает в рамках керри-трейда, отметил главный инвестиционный стратег «БКС брокера» Максим Шеин. По его словам, из-за рыночных рисков спекулянты «закрывают позиции в высокодоходных валютах, в частности рубле, и переводят назад капитал». «Но так как все ждут снижения ставок ФРС США в этом месяце, причем не исключено, что радикально – на 0,5 п. п., то прежде всего растет спрос на евро», – пояснил эксперт.