Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро вырос на 1,6% по отношению к рублю и составил 75 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Такой отметки валюта достигла в 16.43 мск, а затем начала снижаться. Последний раз курс евро превышал 75 руб. 1 марта 2019 г. По данным на 17.40, евро торгуется 74,4 руб. Доллар тоже подорожал – на 0,5% до 67,2 руб.
Индекс Мосбиржи в 17.40 мск составлял 2771 пункт (-0,46%), при этом индекс РТС поднялся на 0,24% до 1302 пунктов. Нефть продолжает дорожать. В 17.40 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent на Интерконтинентальной бирже стоили $50,79 за баррель, подорожав на 2,3%. В пятницу, 28 февраля, стоимость нефти этой марки упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года.
Евро дорожает в рамках керри-трейда, отметил главный инвестиционный стратег «БКС брокера» Максим Шеин. По его словам, из-за рыночных рисков спекулянты «закрывают позиции в высокодоходных валютах, в частности рубле, и переводят назад капитал». «Но так как все ждут снижения ставок ФРС США в этом месяце, причем не исключено, что радикально – на 0,5 п. п., то прежде всего растет спрос на евро», – пояснил эксперт.
Стремительное распространение коронавирусной инфекции нового типа за пределами Китая негативно сказалось на мировых фондовых рынках. Падение биржевых индексов Европы, Азии и Америки началось в понедельник, 23 февраля. Российские рынки отреагировали на следующий день. Президент Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры по снижению влияния коронавируса на российскую экономику.