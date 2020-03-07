Клиенты Альфа-банка пожаловались на внезапную блокировку банковских карт

Для банка эта ситуация стала неожиданностью, следует из ответов в Twitter. «Сами не ожидали, что такое произойдет», — говорится в одном из сообщений Альфа-банка. В другом подчеркивается, что если бы карты не были срочно заблокированы, деньги клиентов могли бы быть под угрозой.