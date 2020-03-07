Клиенты Альфа-банка пожаловались на внезапную блокировку банковских карт
Некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались в социальных сетях на то, что банк без предупреждения по неизвестным причинам заблокировал их карты. Альфа-банк, отвечая на претензии пользователей, подтвердил информацию о блокировке, сообщив, что это было сделано в целях безопасности и сохранности средств.
«Мы получили информацию от платежной системы, что карта могла быть скомпрометирована, и поэтому пользоваться ей небезопасно. Чтобы защитить деньги и сэкономить время, мы сами перевыпустили карты», — ответил банк одному из клиентов в Twitter.
Какое количество карт и каким образом было скомпрометировано, банк не уточнил. Все заблокированные карты будут автоматически перевыпущены в течение одного-двух дней. Тем клиентам, кому карта нужна срочно, Альфа-банк порекомендовал в приложении оформить новую карту и пользоваться пока ей с помощью ApplePay.
Для банка эта ситуация стала неожиданностью, следует из ответов в Twitter. «Сами не ожидали, что такое произойдет», — говорится в одном из сообщений Альфа-банка. В другом подчеркивается, что если бы карты не были срочно заблокированы, деньги клиентов могли бы быть под угрозой.