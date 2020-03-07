Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов
Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые ранее были заблокированы из-за подозрений в компрометации номеров, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации. Сейчас угрозы для средств клиентов нет, уточнил он. Однако для полной безопасности все такие карты будут бесплатно перевыпущены.
Ранее некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на то, что банк без предупреждения заблокировал их карты. Представитель Альфа-банка объяснил, что это было сделано в целях безопасности и сохранения средств клиентов. Банк получил от платежной системы информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начал их блокировать.
Какое количество карт было заблокировано и каким образом они оказались скомпрометированы, Альфа-банк не уточнил. Новые карты должны быть выпущены в течение одного-двух дней, следует из ответов банка на жалобы пользователей в Twitter.