Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

Ранее некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на то, что банк без предупреждения заблокировал их карты. Представитель Альфа-банка объяснил, что это было сделано в целях безопасности и сохранения средств клиентов. Банк получил от платежной системы информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начал их блокировать.