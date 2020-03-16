Герман Греф перешел на удаленную работу после командировки в Европу
Президент «Сбербанка» Герман Греф перешел на удаленную работу из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба банка. Греф в начале марта был в командировке в европейских странах и «как ответственный гражданин соблюдает требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции после прибытия из страны с повышенным уровнем риска», говорится в сообщении. Уточняется, что президент банка продолжит работать в дистанционном формате до конца текущей недели.
Помимо Грефа в удаленном формате сейчас работает часть офисных сотрудников «Сбербанка», в том числе и члены правления, добавили в пресс-службе. Такое решение на прошлой неделе принял специально созданный в банке Антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы. В этой связи оперативное совещание правления «Сбербанка» 16 марта прошло с удаленным подключением 50% руководства.
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице «режим повышенной готовности» из-за распространения коронавируса. По указу Собянина приехавшие из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией должны обеспечить себе двухнедельную самоизоляцию. Ограничение распространяется на Италию, Иран, Францию, Германию, Китай, Южную Корею, Испанию и другие страны, которые Управление Роспотребнадзора по Москве считает неблагополучными по коронавирусу. В Мосгорздраве предупредили, что отказавшихся от самоизоляции будут привлекать к ответственности, в том числе и уголовной, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.