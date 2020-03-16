Герман Греф перешел на удаленную работу после командировки в Европу

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице «режим повышенной готовности» из-за распространения коронавируса. По указу Собянина приехавшие из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией должны обеспечить себе двухнедельную самоизоляцию. Ограничение распространяется на Италию, Иран, Францию, Германию, Китай, Южную Корею, Испанию и другие страны, которые Управление Роспотребнадзора по Москве считает неблагополучными по коронавирусу. В Мосгорздраве предупредили, что отказавшихся от самоизоляции будут привлекать к ответственности, в том числе и уголовной, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.