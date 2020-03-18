Курс евро в моменте превысил 86 рублей

Индекс Московской биржи к моменту публикации упал на 1,3% до 2195,5 пункта. Индекс РТС опустился сразу на 3,8% до 899,2 пункта. Акции российских компаний дешевеют. Больше остальных потеряли в цене ТГК-1 (-12.42%), «Аэрофлот» (-11.12%), БСП (-9.39%), «Башнефт» (-9.38%) и «Лукойл» (-8.72%).



Цены на нефть продолжают падать. В 14.30 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $27,83 за баррель, потеряв в цене 3,19%. Баррель нефти WTI с поставкой в апреле в это же время стоил $25,35, подешевев на 6,31%.