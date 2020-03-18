Курс евро в моменте превысил 86 рублей
Курс евро на Московской бирже ненадолго преодолел отметку в 86 руб. К 14.26 мск он опустился до 85,91 руб. Доллар к этому моменту стоил 78.22 руб.
По данным на 14.46 мск, евро — 86,03 руб., доллар — 78,41 руб.
Индекс Московской биржи к моменту публикации упал на 1,3% до 2195,5 пункта. Индекс РТС опустился сразу на 3,8% до 899,2 пункта. Акции российских компаний дешевеют. Больше остальных потеряли в цене ТГК-1 (-12.42%), «Аэрофлот» (-11.12%), БСП (-9.39%), «Башнефт» (-9.38%) и «Лукойл» (-8.72%).
Цены на нефть продолжают падать. В 14.30 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $27,83 за баррель, потеряв в цене 3,19%. Баррель нефти WTI с поставкой в апреле в это же время стоил $25,35, подешевев на 6,31%.
Падение российского рынка началось 9 марта после резкого снижения цен на нефть. Оно стало следствием развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Сейчас негативное влияние на экономику оказывает коронавирус.