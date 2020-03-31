Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям

При действующей ключевой ставке в 6% будут облагаться доходы от вкладов, превышающие 60 000 руб. в год, следует из текста законопроекта. При этом в налоговой базе проценты по рублевым вкладам (остаткам на счетах) не будут учитываться, если ставка по ним в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых.