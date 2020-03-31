Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям
Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
При действующей ключевой ставке в 6% будут облагаться доходы от вкладов, превышающие 60 000 руб. в год, следует из текста законопроекта. При этом в налоговой базе проценты по рублевым вкладам (остаткам на счетах) не будут учитываться, если ставка по ним в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых.
О том, что НДФЛ с доходов со вкладов и облигаций будет взиматься по-новому, сообщил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Министр финансов Антон Силуанов уточнял, что налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 г.