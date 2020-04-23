Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

О том, что бюджету необходимы дополнительные госзаимствования, говорил на совещании с президентом первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет «Интерфакс». По его словам, увеличение заимствований «в значительной степени ляжет на баланс банков». Текущий размер вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн руб., рассказал Белоусов, а сумма необходимых дополнительных заимствований может составить 1,5–2 трлн руб.