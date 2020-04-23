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Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Ведомости

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил меры по стабилизации экономики. По его мнению, расходы государства на антикризисные меры можно было бы увеличить за счет расширения внутренних заимствований Минфина, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ по итогам совещания президента Владимира Путина с руководством крупнейших российских банков.

Выкупать дополнительный выпуск рыночных ОФЗ могут банки, считает Костин, при условии удлинения сроков репо.

О том, что бюджету необходимы дополнительные госзаимствования, говорил на совещании с президентом первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет «Интерфакс». По его словам, увеличение заимствований «в значительной степени ляжет на баланс банков». Текущий размер вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн руб., рассказал Белоусов, а сумма необходимых дополнительных заимствований может составить 1,5–2 трлн руб.

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Накануне Минфин продал на аукционе пятилетние ОФЗ на 86,7 млрд руб. Это максимум для одного аукциона с начала года. Ведомство не ограничивало заранее размер размещения – в результате спрос на бумаги превышал 141 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных