Костин призвал правительство занять до 6 трлн рублей на антикризисные затраты

В апреле Костин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил меры по стабилизации экономики. В их числе он называл расширение внутренних заимствований Минфина. Банки могли бы купить дополнительный выпуск ОФЗ при условии удлинения сроков репо, говорил он.