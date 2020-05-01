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Костин призвал правительство занять до 6 трлн рублей на антикризисные затраты

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Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что государство должно увеличить объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавируса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Он сказал изданию, что считает нужным повысить его до 6 трлн руб., чиновники предлагали 2 трлн руб.

Сумму госдолга стоит увеличить для того, чтобы компенсировать потери в нефтяной промышленности, увеличить бюджетные затраты на поддержание ключевых индустрий и населения, сказал Костин.

В апреле Костин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил меры по стабилизации экономики. В их числе он называл расширение внутренних заимствований Минфина. Банки могли бы купить дополнительный выпуск ОФЗ при условии удлинения сроков репо, говорил он.

Ранее по теме: Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных