ЦБ не ожидает увеличения убытка по итогам 2020 года

«Это, прежде всего, наши затраты на санацию и прямое перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет в то время, как мы были собственниками Сбербанка», – сообщила Набиуллина. Она также отметила уменьшение убытков, связанных со структурным профицитом ликвидности, в том числе за счет сделки со Сбербанком. Тем не менее сам структурный профит, по прогнозам ЦБ, сохранится и остается фактором расходов.