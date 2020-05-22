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ЦБ не ожидает увеличения убытка по итогам 2020 года

Ведомости

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что финансовый результат регулятора зависит от многих факторов, но в 2020 г. роста убытка не ожидается, хотя год будет сложным. По ее словам, два фактора, формировавшие убытки в прошлом, «практически ушли».

«Это, прежде всего, наши затраты на санацию и прямое перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет в то время, как мы были собственниками Сбербанка», – сообщила Набиуллина. Она также отметила уменьшение убытков, связанных со структурным профицитом ликвидности, в том числе за счет сделки со Сбербанком. Тем не менее сам структурный профит, по прогнозам ЦБ, сохранится и остается фактором расходов.

По итогам 2019 г. Центробанк получил убыток в 182,6 млрд руб. против 434,7 млрд за 2018 г. В отчете регулятор указывал, что это главным образом результат перечисления в бюджет дивидендов Сбербанка – 180,7 млрд руб. по итогам 2018 г. Закон обязывает его перечислить их в бюджет до августа 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных