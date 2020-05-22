ЦБ не ожидает увеличения убытка по итогам 2020 года
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что финансовый результат регулятора зависит от многих факторов, но в 2020 г. роста убытка не ожидается, хотя год будет сложным. По ее словам, два фактора, формировавшие убытки в прошлом, «практически ушли».
«Это, прежде всего, наши затраты на санацию и прямое перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет в то время, как мы были собственниками Сбербанка», – сообщила Набиуллина. Она также отметила уменьшение убытков, связанных со структурным профицитом ликвидности, в том числе за счет сделки со Сбербанком. Тем не менее сам структурный профит, по прогнозам ЦБ, сохранится и остается фактором расходов.
По итогам 2019 г. Центробанк получил убыток в 182,6 млрд руб. против 434,7 млрд за 2018 г. В отчете регулятор указывал, что это главным образом результат перечисления в бюджет дивидендов Сбербанка – 180,7 млрд руб. по итогам 2018 г. Закон обязывает его перечислить их в бюджет до августа 2019 г.