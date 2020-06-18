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ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост стоимости бензина Аи-95, говорится в сообщении ведомства. ФАС допускает сговор на рынке бензина, так как накануне, как сообщали СМИ, цена топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до рекордного уровня за всю историю наблюдений.

По итогам торгов 17 июня цена Аи-95 на бирже по национальному индексу составила 56 700 руб. за тонну. Предыдущий рекорд в 56 300 руб. за тонну был зафиксирован в 2018 г. Разница цен на Аи-95 и Аи-92 также достигла исторического предела — около 7000—8000 руб., писал «Интерфакс». Стоимость этого вида топлива растет без перерывов с середины апреля. За этот период цена увеличилась более чем на 50%, отмечало агентство.

Стоимость бензина на бирже растет в результате быстро восстанавливающегося спроса после отмены ограничений в России, введенных из-за распространения коронавируса. Сейчас в стране продолжают действовать временные сниженные биржевые нормативы продаж нефтепродуктов, а также запрет на импорт топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных