ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

По итогам торгов 17 июня цена Аи-95 на бирже по национальному индексу составила 56 700 руб. за тонну. Предыдущий рекорд в 56 300 руб. за тонну был зафиксирован в 2018 г. Разница цен на Аи-95 и Аи-92 также достигла исторического предела — около 7000—8000 руб., писал «Интерфакс». Стоимость этого вида топлива растет без перерывов с середины апреля. За этот период цена увеличилась более чем на 50%, отмечало агентство.