Просроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%
Розничная просроченная задолженность в мае увеличилась на 25 млрд руб. (+3,%), а ее доля – до 4,7 с 4,6%. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О развитии банковского сектора РФ в мае 2020 года». Рост не критичный, но выше обычного – за 2017–2019 гг. он не превышал 17 млрд руб. (кроме января 2019 г., когда был большой технический рост, связанный с изменениями в учете), отмечает Центробанк в обзоре. Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер.
По данным ЦБ, розничное кредитование за май выросло на 0,2% против падения на 0,7% — в апреле. Для сравнения: в апреле объём просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%). Рост просрочки, отмечал ЦБ, тогда скорее всего, был сглажен, так как банки начали активно реструктурировать кредиты пострадавших заемщиков.
Доля проблемных и безнадежных ссуд (кредиты IV и V категорий качества – более наглядный показатель по сравнению с объемом просроченной задолженности) в розничном портфеле также продолжает расти. За апрель (данные за май пока недоступны) она увеличилась до 7,4 с 7,2%.