Просроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%

Розничная просроченная задолженность в мае увеличилась на 25 млрд руб. (+3,%), а ее доля – до 4,7 с 4,6%. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О развитии банковского сектора РФ в мае 2020 года». Рост не критичный, но выше обычного – за 2017–2019 гг. он не превышал 17 млрд руб. (кроме января 2019 г., когда был большой технический рост, связанный с изменениями в учете), отмечает Центробанк в обзоре. Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер.