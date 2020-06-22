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Просроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%

Ведомости

Розничная просроченная задолженность в мае увеличилась на 25 млрд руб. (+3,%), а ее доля – до 4,7 с 4,6%. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О развитии банковского сектора РФ в мае 2020 года». Рост не критичный, но выше обычного – за 2017–2019 гг. он не превышал 17 млрд руб. (кроме января 2019 г., когда был большой технический рост, связанный с изменениями в учете), отмечает Центробанк в обзоре. Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер. 

По данным ЦБ, розничное кредитование за май выросло на 0,2% против падения на 0,7% — в апреле. Для сравнения: в апреле объём просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%). Рост просрочки, отмечал ЦБ, тогда скорее всего, был сглажен, так как банки начали активно реструктурировать кредиты пострадавших заемщиков.

Доля проблемных и безнадежных ссуд (кредиты IV и V категорий качества – более наглядный показатель по сравнению с объемом просроченной задолженности) в розничном портфеле также продолжает расти. За апрель (данные за май пока недоступны) она увеличилась до 7,4 с 7,2%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных