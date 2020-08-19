СК арестовал имущество крупнейшего неплательщика налогов на 36 млрд рублей

В 2010 г. Пономарев получил около 25 млрд руб. в рамках урегулирования спора от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица. В данной ситуации он должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо – НДФЛ, но этого сделано не было, рассказали в СК. Чтобы избежать ответственности, в 2014–2015 гг. предприниматель инициировал рассмотрение в суде уголовных дел о клевете, суды были введены в заблуждение и подтвердили законность действий Пономарева. Эти приговоры, по данным следователей, он использовал для отмены возбуждения дела об уклонении от налогов.