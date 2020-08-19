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СК арестовал имущество крупнейшего неплательщика налогов на 36 млрд рублей

Ведомости

Следственный комитет России арестовал имущество владельца компании «Системы автономного энергосбережения» Константина Пономарева на сумму более 36 млрд руб. в рамках уголовного дела по неуплате налогов, сообщили в пресс-службе ведомства. В СК отметили, что Пономарев не уплатил налоги на 9,7 млрд руб. и является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России.

В 2010 г. Пономарев получил около 25 млрд руб. в рамках урегулирования спора от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица. В данной ситуации он должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо – НДФЛ, но этого сделано не было, рассказали в СК. Чтобы избежать ответственности, в 2014–2015 гг. предприниматель инициировал рассмотрение в суде уголовных дел о клевете, суды были введены в заблуждение и подтвердили законность действий Пономарева. Эти приговоры, по данным следователей, он использовал для отмены возбуждения дела об уклонении от налогов.

«Наложен арест на денежные средства и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд руб.», – говорится в сообщении СК. Пономарев вину не признал. Уголовное дело передано в суд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных