В июле банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов
Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 г., стали рекордными по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным ОКБ, объем предоставленных в июле 2020 г. средств составил 320 млрд руб. – на 53% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Количество выданных банками ипотечных кредитов достигло 129 000 – на 37% больше, чем в июле 2019 г.
«Количество и объем кредитов стали рекордными для летних месяцев, средний срок ипотечных кредитов достиг максимальных значений, а полная стоимость кредита – минимальных», – указано в релизе.
Однако в целом за январь – июль 2020 года выдача ипотеки в России снизилась на 14% по количеству и на 11% по объему по отношению к соответствующему периоду прошлого года из-за резкого сокращения выдачи кредитов на жилье в апреле.
Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она будет действовать при покупке жилья в новостройках до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.