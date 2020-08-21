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В июле банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов

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Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 г., стали рекордными по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, объем предоставленных в июле 2020 г. средств составил 320 млрд руб. – на 53% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Количество выданных банками ипотечных кредитов достигло 129 000 – на 37% больше, чем в июле 2019 г.

«Количество и объем кредитов стали рекордными для летних месяцев, средний срок ипотечных кредитов достиг максимальных значений, а полная стоимость кредита – минимальных», – указано в релизе.

Однако в целом за январь – июль 2020 года выдача ипотеки в России снизилась на 14% по количеству и на 11% по объему по отношению к соответствующему периоду прошлого года из-за резкого сокращения выдачи кредитов на жилье в апреле.

Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она будет действовать при покупке жилья в новостройках до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Ранее по теме: Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных