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Опрос показал долю предпринимателей, желающих сократить зарплаты сотрудникам

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58% владельцев и руководителей российских компаний малого и среднего бизнеса хотят сократить расходы в течение полугода, при этом каждый четвертый из них намерен сделать это за счет снижения зарплат сотрудников, говорится в результатах исследования Visa «Маски сброшены: как малый бизнес пережил последствия пандемии?».

«Сокращение зарплат сотрудников не является главным приоритетом для тех владельцев бизнеса, кто хочет сэкономить свои деньги: только 24% респондентов, планирующих урезать расходы, сказали, что сделают это за счет снижения трат на персонал», ‒ сказано в отчете исследования.

Каждый пятый (20%) участник опроса рассказал о снижении продуктивности сотрудников в связи с удаленным режимом работы, при этом больше трети (38%) предпринимателей намерены в ближайшее время оставить подчиненных трудиться на дому. 

Самым популярным среди бизнесменов способом сократить траты на бизнес стало уменьшение расходов на рекламу: так собираются поступить 68% респондентов. Еще 52% снизят траты на аренду. 

Вместе с этим 56% участников опроса сообщили, что во второй половине текущего года намерены расширять бизнес и вкладывать деньги в его развитие.

Ранее аналитики лаборатории «Сберданные» оценили снижение фонда оплаты труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Во время действия ограничительных мер, в апреле, его объем сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в мае ‒ на 7,6%. Однако в июле разрыв снизился и составил -2,7% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных