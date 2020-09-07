Опрос показал долю предпринимателей, желающих сократить зарплаты сотрудникам
58% владельцев и руководителей российских компаний малого и среднего бизнеса хотят сократить расходы в течение полугода, при этом каждый четвертый из них намерен сделать это за счет снижения зарплат сотрудников, говорится в результатах исследования Visa «Маски сброшены: как малый бизнес пережил последствия пандемии?».
«Сокращение зарплат сотрудников не является главным приоритетом для тех владельцев бизнеса, кто хочет сэкономить свои деньги: только 24% респондентов, планирующих урезать расходы, сказали, что сделают это за счет снижения трат на персонал», ‒ сказано в отчете исследования.
Каждый пятый (20%) участник опроса рассказал о снижении продуктивности сотрудников в связи с удаленным режимом работы, при этом больше трети (38%) предпринимателей намерены в ближайшее время оставить подчиненных трудиться на дому.
Самым популярным среди бизнесменов способом сократить траты на бизнес стало уменьшение расходов на рекламу: так собираются поступить 68% респондентов. Еще 52% снизят траты на аренду.
Вместе с этим 56% участников опроса сообщили, что во второй половине текущего года намерены расширять бизнес и вкладывать деньги в его развитие.
Ранее аналитики лаборатории «Сберданные» оценили снижение фонда оплаты труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Во время действия ограничительных мер, в апреле, его объем сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в мае ‒ на 7,6%. Однако в июле разрыв снизился и составил -2,7% год к году.