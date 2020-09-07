Опрос показал долю предпринимателей, желающих сократить зарплаты сотрудникам

Ранее аналитики лаборатории «Сберданные» оценили снижение фонда оплаты труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Во время действия ограничительных мер, в апреле, его объем сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в мае ‒ на 7,6%. Однако в июле разрыв снизился и составил -2,7% год к году.