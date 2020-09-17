Полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты
МВД и Росгвардия в течение следующих двух лет получат дополнительные 28 млрд руб. на выплату зарплат сотрудникам и военнослужащим, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021‒2023 гг.
«[Запланировано] увеличение бюджетных ассигнований на денежное довольствие сотрудников и военнослужащих МВД России и Росгвардии в 2021 г. на 14 млрд 136,6 млн руб. и в 2022 г. ‒ на 14 млрд 702,0 млн руб.», ‒ цитирует документ Минфина агентство. Кроме того, на повышение квалификации сотрудников МВД ведомство предлагает дополнительно выделить еще 10,6 млн руб.
В то же время расходы на Следственный комитет и Генпрокуратуру, выяснило агентство, Минфин считает необходимым урезать на 1 млрд руб. В 2021‒2023 гг. сокращение произойдет как за счет уменьшения расходов на зарплаты, так и уменьшения объемов закупок товаров, работ и услуг.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в рамках 10%-ной оптимизации бюджета 2021‒2023 гг. сократятся расходы на зарплаты госслужащим и закупки нового оружия для армии. Позже он уточнил, что в 2021 г. предполагается не проводить индексацию всем гражданским чиновникам. Индексировать зарплаты, по его словам, продолжат только военнослужащим.
В целом, по словам Силуанова, в 2021 г. бюджетные ассигнования сократят на 927 млрд руб., в 2022 г. ‒ на 970 млрд, а в 2023 г. ‒ на около 900 млрд руб.