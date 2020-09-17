Полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в рамках 10%-ной оптимизации бюджета 2021‒2023 гг. сократятся расходы на зарплаты госслужащим и закупки нового оружия для армии. Позже он уточнил, что в 2021 г. предполагается не проводить индексацию всем гражданским чиновникам. Индексировать зарплаты, по его словам, продолжат только военнослужащим.