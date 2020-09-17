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Полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты

Ведомости

МВД и Росгвардия в течение следующих двух лет получат дополнительные 28 млрд руб. на выплату зарплат сотрудникам и военнослужащим, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021‒2023 гг.

«[Запланировано] увеличение бюджетных ассигнований на денежное довольствие сотрудников и военнослужащих МВД России и Росгвардии в 2021 г. на 14 млрд 136,6 млн руб. и в 2022 г. ‒ на 14 млрд 702,0 млн руб.», ‒ цитирует документ Минфина агентство. Кроме того, на повышение квалификации сотрудников МВД ведомство предлагает дополнительно выделить еще 10,6 млн руб.

В то же время расходы на Следственный комитет и Генпрокуратуру, выяснило агентство, Минфин считает необходимым урезать на 1 млрд руб. В 2021‒2023 гг. сокращение произойдет как за счет уменьшения расходов на зарплаты, так и уменьшения объемов закупок товаров, работ и услуг.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в рамках 10%-ной оптимизации бюджета 2021‒2023 гг. сократятся расходы на зарплаты госслужащим и закупки нового оружия для армии. Позже он уточнил, что в 2021 г. предполагается не проводить индексацию всем гражданским чиновникам. Индексировать зарплаты, по его словам, продолжат только военнослужащим.

В целом, по словам Силуанова, в 2021 г. бюджетные ассигнования сократят на 927 млрд руб., в 2022 г. ‒ на 970 млрд, а в 2023 г. ‒ на около 900 млрд руб.

Ранее по теме: Силуанов анонсировал отмену индексации зарплат чиновников в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных