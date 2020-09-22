Греф выступил за снижение налогов в России

«Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство — это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если мы будем активно повышать налоги», — заявил Греф.