Греф выступил за снижение налогов в России
В России необходимо сократить количество налогов, снизить налоговые ставки и упростить налоговое администрирование, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». Также глава кредитной организации назвал себя «не сторонником любого повышения налогообложения».
«Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство — это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если мы будем активно повышать налоги», — заявил Греф.
Кроме того, глава Сбербанка отметил, что не считает удачной идею об «обложении депозитов» — введения налога в 13% на процентный доход со вкладов и долговых ценных бумаг на сумму свыше 1 млн руб. Инициативу по дифференциации подоходного налога Греф тоже не поддержал.
В России планируют повысить размер подоходного налога для лиц, чей годовой доход превышает 5 млн руб., с 13% до 15%. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму 17 сентября. Инициатива была предложена в июне президентом страны Владимиром Путиным. Подразумевается, что вырученные средства будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.
Также сегодня в первом чтении Госдума одобрила законопроект о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Вдобавок правительство поддержало повышение ставок по акцизам на табак на 20%.