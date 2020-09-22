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Греф выступил за снижение налогов в России

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В России необходимо сократить количество налогов, снизить налоговые ставки и упростить налоговое администрирование, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». Также глава кредитной организации назвал себя «не сторонником любого повышения налогообложения».

«Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство — это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если мы будем активно повышать налоги», — заявил Греф.

Кроме того, глава Сбербанка отметил, что не считает удачной идею об «обложении депозитов» — введения налога в 13% на процентный доход со вкладов и долговых ценных бумаг на сумму свыше 1 млн руб. Инициативу по дифференциации подоходного налога Греф тоже не поддержал.

В России планируют повысить размер подоходного налога для лиц, чей годовой доход превышает 5 млн руб., с 13% до 15%. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму 17 сентября. Инициатива была предложена в июне президентом страны Владимиром Путиным. Подразумевается, что вырученные средства будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями. 

Также сегодня в первом чтении Госдума одобрила законопроект о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Вдобавок правительство поддержало повышение ставок по акцизам на табак на 20%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных