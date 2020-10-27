ЦБ сообщил о росте числа покупок с помощью QR-кода
«В октябре россияне оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на более чем 765 млн руб.» — передает издание. Отмечается, что всего с момента запуска сервиса было проведено почти 390 тыс. переводов от физического лица на счет компании на общую сумму более 1,67 млрд руб. Таким образом, в октябре число покупок по QR-коду было совершено больше, чем за все время с момента запуска этого способа оплаты. «На октябрь пришлось 54% от общего числа платежей и 45,8% от общей суммы операций», — подчеркивает издание.
Ранее результаты всероссийского онлайн-опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), показали, что большинство россиян (84%) планируют оплачивать покупки по QR-кодам, хотя в своей массе считают эту технологию менее удобной, чем все другие способы оплаты. При этом 53% опрошенных планируют использовать QR-код выборочно – только в знакомых или крупных торговых точках, а 31% – повсеместно. В ходе исследования было опрошено 1600 человек не моложе 18 лет в 53 регионах России.