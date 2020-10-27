ЦБ сообщил о росте числа покупок с помощью QR-кода

«В октябре россияне оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на более чем 765 млн руб.» — передает издание. Отмечается, что всего с момента запуска сервиса было проведено почти 390 тыс. переводов от физического лица на счет компании на общую сумму более 1,67 млрд руб. Таким образом, в октябре число покупок по QR-коду было совершено больше, чем за все время с момента запуска этого способа оплаты. «На октябрь пришлось 54% от общего числа платежей и 45,8% от общей суммы операций», — подчеркивает издание.