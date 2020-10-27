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ЦБ сообщил о росте числа покупок с помощью QR-кода

Ведомости

В России в октябре выросло число операций по оплате товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей на 214% по сравнению с сентябрем, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

«В октябре россияне оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на более чем 765 млн руб.» — передает издание. Отмечается, что всего с момента запуска сервиса было проведено почти 390 тыс. переводов от физического лица на счет компании на общую сумму более 1,67 млрд руб. Таким образом, в октябре число покупок по QR-коду было совершено больше, чем за все время с момента запуска этого способа оплаты. «На октябрь пришлось 54% от общего числа платежей и 45,8% от общей суммы операций», — подчеркивает издание.

Ранее результаты всероссийского онлайн-опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), показали, что большинство россиян (84%) планируют оплачивать покупки по QR-кодам, хотя в своей массе считают эту технологию менее удобной, чем все другие способы оплаты. При этом 53% опрошенных планируют использовать QR-код выборочно – только в знакомых или крупных торговых точках, а 31% – повсеместно. В ходе исследования было опрошено 1600 человек не моложе 18 лет в 53 регионах России.

Ранее по теме: Россияне считают платежи по QR-кодам самыми неудобными

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных