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Замглавы ЦБ дал три совета начинающим инвесторам

Ведомости

Инвесторам, которые сейчас приходят на рынок ценных бумаг, важно помнить о необходимости диверсификации своего портфеля, а также делать долгосрочные вложения и не забывать о рисках, заявил в ходе сессии в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Три момента, которые стоит подчеркнуть. Первый — это, безусловно, диверсификация», — сказал он. Во вторую очередь Заботкин напомнил, что инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг «исчисляется годами», поэтому туда вкладывать можно сбережения, которые «не понадобятся в течение 3-5 лет». Это позволит, в частности, «пересидеть» наблюдаемую из года в год волатильность, отметил он. 

Заботкин рекомендовал людям, которые копят средства для каких-то целей, хранить сбережения в виде депозитов. «Это долгосрочные инвестиции. Те средства, которые вы накапливаете для того, чтобы поехать в отпуск в следующем году, должны лежать в виде депозитов в банке», — заявил он.

В третью очередь зампред ЦБ отметил, что начинающим инвесторам не надо забывать о рисках, которые сопровождают инвестиционную деятельность. «Надо всегда помнить, что дополнительная доходность всегда связана с дополнительным риском», — пояснил он.

Ранее в ходе форума экономисты оценили перспективность инвестиций в акции в следующем году. Так, например, основатель Rogers Holdings Джим Роджерс назвал «очень интересным активом» серебро и сказал, что не стал бы покупать акции США. Глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хофрихтер одобрил идею инвестиций в различные акции и золото, а управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль рекомендовал обратить внимание на акции развивающихся рынков, особенно азиатских.

Ранее по теме: Экономисты оценили перспективность инвестиций в акции в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных