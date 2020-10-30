Замглавы ЦБ дал три совета начинающим инвесторам
Инвесторам, которые сейчас приходят на рынок ценных бумаг, важно помнить о необходимости диверсификации своего портфеля, а также делать долгосрочные вложения и не забывать о рисках, заявил в ходе сессии в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
«Три момента, которые стоит подчеркнуть. Первый — это, безусловно, диверсификация», — сказал он. Во вторую очередь Заботкин напомнил, что инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг «исчисляется годами», поэтому туда вкладывать можно сбережения, которые «не понадобятся в течение 3-5 лет». Это позволит, в частности, «пересидеть» наблюдаемую из года в год волатильность, отметил он.
Заботкин рекомендовал людям, которые копят средства для каких-то целей, хранить сбережения в виде депозитов. «Это долгосрочные инвестиции. Те средства, которые вы накапливаете для того, чтобы поехать в отпуск в следующем году, должны лежать в виде депозитов в банке», — заявил он.
В третью очередь зампред ЦБ отметил, что начинающим инвесторам не надо забывать о рисках, которые сопровождают инвестиционную деятельность. «Надо всегда помнить, что дополнительная доходность всегда связана с дополнительным риском», — пояснил он.
Ранее в ходе форума экономисты оценили перспективность инвестиций в акции в следующем году. Так, например, основатель Rogers Holdings Джим Роджерс назвал «очень интересным активом» серебро и сказал, что не стал бы покупать акции США. Глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хофрихтер одобрил идею инвестиций в различные акции и золото, а управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль рекомендовал обратить внимание на акции развивающихся рынков, особенно азиатских.