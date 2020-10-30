Замглавы ЦБ дал три совета начинающим инвесторам

«Три момента, которые стоит подчеркнуть. Первый — это, безусловно, диверсификация», — сказал он. Во вторую очередь Заботкин напомнил, что инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг «исчисляется годами», поэтому туда вкладывать можно сбережения, которые «не понадобятся в течение 3-5 лет». Это позволит, в частности, «пересидеть» наблюдаемую из года в год волатильность, отметил он.