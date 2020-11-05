Россияне и бизнес за год увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей
Объем наличных денег у россиян на руках и в кассах компаний за год увеличился на рекордные 28,3% и составил 12 трлн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.
«Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3% в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 г. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 г. — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%», — рассказал Осадчий.
Основной прирост наличных на руках у россиян и бизнеса пришелся на март и апрель 2020 г. — рост составил 5,9% и 6,6% соответственно. По мнению аналитика, рост показателя связан с паникой в начале пандемии, когда люди массово забирали деньги и банков. Сейчас прирост объема наличных на руках снизился: в сентябре показатель составил 1%. Аналитик предупредил, что большой объем наличных на руках у людей создает инфляционные риски.