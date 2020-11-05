Россияне и бизнес за год увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей

Основной прирост наличных на руках у россиян и бизнеса пришелся на март и апрель 2020 г. — рост составил 5,9% и 6,6% соответственно. По мнению аналитика, рост показателя связан с паникой в начале пандемии, когда люди массово забирали деньги и банков. Сейчас прирост объема наличных на руках снизился: в сентябре показатель составил 1%. Аналитик предупредил, что большой объем наличных на руках у людей создает инфляционные риски.