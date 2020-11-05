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Россияне и бизнес за год увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей

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Объем наличных денег у россиян на руках и в кассах компаний за год увеличился на рекордные 28,3% и составил 12 трлн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

«Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3% в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 г. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 г. — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%», — рассказал Осадчий.

Основной прирост наличных на руках у россиян и бизнеса пришелся на март и апрель 2020 г. — рост составил 5,9% и 6,6% соответственно. По мнению аналитика, рост показателя связан с паникой в начале пандемии, когда люди массово забирали деньги и банков. Сейчас прирост объема наличных на руках снизился: в сентябре показатель составил 1%. Аналитик предупредил, что большой объем наличных на руках у людей создает инфляционные риски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных