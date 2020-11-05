В ЦБ заявили о резком росте обналичивания через исполнительные листы
В России за первые девять месяцев 2020 г. объем незаконного обналичивания средств с использованием исполнительных листов увеличился почти в два раза, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, передает ТАСС.
«Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. За девять месяцев текущего года, к сожалению, объем такого обналичивания увеличился в 1,9 раза», — сказал Ясинский. Он отметил, что объем таких операций увеличивается постоянно, поэтому Минюст подготовил законопроект, модифицирующий правовую базу для недопущения подобных нарушений.
«Надеемся, что в ближнесрочной перспективе кредитные организации получат инструментарий, который позволил бы им противодействовать использованию исполнительных листов для проведения операций, которые подпадают под определение сомнительных», — сказал Ясинский.
В начале октября ЦБ сообщил, что объем сомнительных операций в банковском секторе России в первом полугодии этого года оказался в 1,5 раза меньше, чем в аналогичный период 2019 г. Больше всего, по данным регулятора, сократились операции по незаконному выводу средств за границу — в 1,7 раза. Объем обналичивания, который составляет две трети сомнительных операций, в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизился в 1,4 раза.