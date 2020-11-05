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В ЦБ заявили о резком росте обналичивания через исполнительные листы

Ведомости

В России за первые девять месяцев 2020 г. объем незаконного обналичивания средств с использованием исполнительных листов увеличился почти в два раза, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, передает ТАСС.

«Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. За девять месяцев текущего года, к сожалению, объем такого обналичивания увеличился в 1,9 раза», — сказал Ясинский. Он отметил, что объем таких операций увеличивается постоянно, поэтому Минюст подготовил законопроект, модифицирующий правовую базу для недопущения подобных нарушений.

«Надеемся, что в ближнесрочной перспективе кредитные организации получат инструментарий, который позволил бы им противодействовать использованию исполнительных листов для проведения операций, которые подпадают под определение сомнительных», — сказал Ясинский.

В начале октября ЦБ сообщил, что объем сомнительных операций в банковском секторе России в первом полугодии этого года оказался в 1,5 раза меньше, чем в аналогичный период 2019 г. Больше всего, по данным регулятора, сократились операции по незаконному выводу средств за границу — в 1,7 раза. Объем обналичивания, который составляет две трети сомнительных операций, в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизился в 1,4 раза.

Ранее по теме: ЦБ зафиксировал сокращение объема сомнительных операций в банках в 1,5 раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных