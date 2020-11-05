В ЦБ заявили о резком росте обналичивания через исполнительные листы

В начале октября ЦБ сообщил, что объем сомнительных операций в банковском секторе России в первом полугодии этого года оказался в 1,5 раза меньше, чем в аналогичный период 2019 г. Больше всего, по данным регулятора, сократились операции по незаконному выводу средств за границу — в 1,7 раза. Объем обналичивания, который составляет две трети сомнительных операций, в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизился в 1,4 раза.