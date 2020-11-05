Цена биткоина поднялась выше $15 тысяч впервые с января 2018 года

По состоянию на 18.51 мск биткоин дорожает на 8,38%, до $14945. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 7,95%, до $15 005. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 9 января 2018 г. превысила уровень в $15 тыс.