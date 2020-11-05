Цена биткоина поднялась выше $15 тысяч впервые с января 2018 года
Цена одного биткоина выросла до $15 тыс. впервые с января 2018 г. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам.
По состоянию на 18.51 мск биткоин дорожает на 8,38%, до $14945. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 7,95%, до $15 005. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 9 января 2018 г. превысила уровень в $15 тыс.
Сегодня также рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Стоимость доллара опустилась ниже 77 руб., а стоимость евро составила меньше 91 руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Биткоин — это децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото . Он был запущен вскоре после этого, в январе 2009 г., свидетельствуют данные CoinMarketCap.