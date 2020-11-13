Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП

Ведомости

Банки будут обязаны предоставлять клиентам возможность оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), следует из предложенных регулятором изменений в положение «О платежной системе Банка России». Соответствующий документ уже зарегистрировал Минюст.

«С 1 октября 2021 г. все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 г.», — сказано в сообщении пресс-службы ЦБ.

К системно-значимым кредитным организациям относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Альфа-банк», Райффайзенбанк, банк «ЮниКредит», Совкомбанк, «Московский кредитный банк», «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Остальные считаются банками с универсальной лицензией.

ЦБ также обязал банки к аналогичным срокам обеспечить клиентам возможность совершения других типов операций через СБП. К таковым относятся денежные переводы между физлицами по инициативе получателя средств, а также переводы от юрлиц физлицами.

Нововведение предусматривает возможность использования мобильного приложения Национальной системы платежных карт (НСПК), на базе которой была создана СБП, для оплаты по QR-кодам покупок в магазинах. 

СБП была запущена в январе 2019 г. Изначально она позволяла переводить деньги между физлицами по номеру мобильного телефона, однако постепенно функционал сервиса расширяется. С июля этого года через него можно совершать переводы от юрлиц физлицам. Кроме того, в конце сентября этого года СМИ узнали, что банки тестируют услугу выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.

Ранее по теме: Аналитики сообщили о низкой осведомленности россиян о Системе быстрых платежей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных