ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП
Банки будут обязаны предоставлять клиентам возможность оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), следует из предложенных регулятором изменений в положение «О платежной системе Банка России». Соответствующий документ уже зарегистрировал Минюст.
«С 1 октября 2021 г. все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 г.», — сказано в сообщении пресс-службы ЦБ.
К системно-значимым кредитным организациям относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Альфа-банк», Райффайзенбанк, банк «ЮниКредит», Совкомбанк, «Московский кредитный банк», «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Остальные считаются банками с универсальной лицензией.
ЦБ также обязал банки к аналогичным срокам обеспечить клиентам возможность совершения других типов операций через СБП. К таковым относятся денежные переводы между физлицами по инициативе получателя средств, а также переводы от юрлиц физлицами.
Нововведение предусматривает возможность использования мобильного приложения Национальной системы платежных карт (НСПК), на базе которой была создана СБП, для оплаты по QR-кодам покупок в магазинах.
СБП была запущена в январе 2019 г. Изначально она позволяла переводить деньги между физлицами по номеру мобильного телефона, однако постепенно функционал сервиса расширяется. С июля этого года через него можно совершать переводы от юрлиц физлицам. Кроме того, в конце сентября этого года СМИ узнали, что банки тестируют услугу выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.